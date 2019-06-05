寒冬已至，运营商该如何度过5G前的困难期

C114讯6月5日消息 工业和信息化部公布的2019年第一季度通信业运行情况统计公报显示，今年第一季度，我国电信业务收入累计完成3323亿元，同比增长1.0%。三大运营商公布的一季度财报显示，收入要么负增长，要么微增长。

如果一季度的数据还不足为惧，那么三月份当月的数据绝对令人惊恐。虽然这个数据并未超越大家的预期，但是到来的速度绝对超出预期。通信行业官媒人民邮电报刊载的文章显示，三月份当月，移动数据及互联网业务收入增速为-3%。

在营收贡献的主动能已经失速，而新动能又贡献不足的情况下，通信行业的寒冬已经到来。面对收入增长受限，营销和建设支出高企，运营商如何度过5G前的困难期呢？

一、扩大手机上网用户规模

当前流量消费总量不足已经成为限制流量业务营收贡献的主要因素。即便有各种不限量套餐、日租卡的大规模低价推广，手机上网用户规模的竞争仍未能与移动电话用户净增规模匹配。工业和信息化部的数据显示，一季度移动电话用户净增3046万；同期手机上网用户净增2000万左右。从总量上看，虽然手机上网用户规模在长期徘徊不进后出现了新高，但是在渗透率方面仍然为自去年同期以来的次低点。实际上，这充分反映了移动电话用户净增未能带动或者刺激手机上网用户规模的同步增长。截至3月底，我国移动电话用户和移动宽带用户规模分别高达15.97亿户和13.4亿户。其中仅4G用户就已经高达12.04亿户。从以上数据中就可以得知，至少还有将近0.7亿户的移动宽带用户并未转变成有效的手机上网用户。

当然，因为存在双卡、多卡等用户情况，所以这些尚未转变为手机上网的用户可能并非真正的不上网用户。但是在扩大移动电话用户规模的同时，运营商需要同步扩大手机上网用户规模，并通过刺激流量消费提升用户对营收的增长贡献。虽然流量的单价已经非常低，但是如果用户没有订购相应套餐或者不真正使用流量上网，那么运营商的收入增长必然难上加难。

扩大手机上网用户规模当然也不是轻而易举的事，因为未单纯地追求移动电话用户净增，无论有意还是无意，新增的用户质量都比较低。尤其是运营商通过各种“免费赠卡”获得的用户，基本都在赠送的优惠期结束前后弃卡离网。如果不能有效解决这个问题，运营商的流量经营也就基本上走到了尽头。目前看，中国移动已经开始平衡存量与增量用户运营，无论是否有意为之，至少在增量用户发展上已经有所体现。效果如何，需要时间和实践来检验。

二、提升用户流量套餐饱和度

目前，三大运营商都发展了大量的不限量套餐用户。仅中国联通一家以腾讯王卡为代表的B2I2C套餐用户就超过了一亿户，占比超过三分之一。中国移动和中国电信也都发展了大量不限量套餐用户。即便如此，数据显示流量经营也不乐观。中国联通2019年一季度的经营数据显示，其流量同比增长仅为80%左右，不但远低于去年同期，而且也远低于一季度的行业平均值和友商水平。

另外还值得关注的是，即便是不限量套餐用户，其套餐多数处于不饱和状态。工业和信息化部公布的数据显示，3月当月，移动户均移动互联网接入流量（DOU）达到7.27GB。不限量套餐用户DOU高于一般套餐用户是必然的，而且也是高于平均水平的。然而，最便宜的大流量套餐都是10GB后限速，多数不限量套餐已经是20GB后限速。如果用户套餐内的流量用不完，或者说套餐的饱和度较低，那么运营商通过流量套餐溢出获得额外收入的期望就会落空。

对运营商来说，减少不饱和套餐用户数量和占比，一方面促进了用户DOU的提升，另外一方面也为获取套餐溢出价值提供了便利。如果用户DOU难以提升或者提升不够明显，那么运营商仅仅靠基本套餐是不容易实现收入增长的。提升用户套餐饱和度，我们相信运营商早已经开始了行动，只是在当前内容和生活应用被BATJ等互联网大佬把持，以及缺乏杀手级应用刺激的情况下，运营商的套餐饱和度提升必须从培育自有内容资源开始。

在这方面中国移动已经走在了前列，并取得了不错的成绩。中国移动旗下咪咕公司的内容经营虽然尚无法与爱奇艺、腾讯视频和优酷土豆等直接竞争，但是其综合实力已经不容小觑。特别是在体育视频领域，中国移动的签约资源已经非常丰富，已经逐渐成为热门流量主。

三、增强对语音业务的潜力挖掘

虽然是流量经营时代，运营商把主要精力集中在流量上，但是这并不必然代表需要放任语音业务被OTT替代。即便语音属于夕阳业务，也不代表语音的收入贡献价值被忽略。然而，事实上运营商不但放任了语音被替代，而且更忽略了语音的价值贡献。

我们已经多次论证过，造成当前的流量增长空间受限最大的因素就是运营商对流量经营的失控。实际上，语音价值的过快缩减，本质上也是运营商对语音经营的失控造成的。流量增长本身就支撑了OTT加速对语音的替代作用。

然而，运营商的短见就在于以通过语音收入的缩减来换取流量收入的增长。最简单明了的例证就是虽然流量单价的快速下调，语音单价并未随着大幅下调。这本质上又进一步逼迫用户向OTT应用转移，并进一步加速了对语音的代替。非常可悲的是，直到现在运营商对语音的价值贡献尚未有足够的重视。

工业和信息化部公布的2018年通信行业经营情况显示，在移动电话用户同比增长超过11%的情况下，语音业务量还下降了超过5%。2019年一季度的情况更为糟糕。在用户同比净增超过8%的情况下，语音业务量下降接近7%。另外，从具体的收入值上看，流量的收入增长都无法弥补语音的业务减收。2018年数据就是最好的例证。行业的情况如此，中国移动的情况也如此。

把应该属于语音业务的收入份额拿回来，运营商最应该做的就是降低语音单价。同为夕阳业务的短信之所以能够起死回生，开启了第二春，降价应该是一个可行的办法。流量的“芝麻”和语音的“西瓜”，我们认为运营商搞语音经营的招数有很多，现在唯一缺乏的就是正确的思想认识。

四、持续培育固定通信业务收入增长点

无论是2018年的行业经营数据，还是2019年一季度的经营结果，都已经显示了固定通信业务的营收增长贡献。虽然固网家宽的用户ARPU被拉低，但是固网家宽用户规模的增长已经抵消了因为ARPU降低而造成的减收。除此之外，固定通信业务既是实现智能家居应用的必要入口，也是实现“中国制造2025”规划不可或缺的支撑。有这两个风口在，运营商就应该按照培育战略级业务的思路进行投入。

对于主要由固定通信业务延伸而来的各种DICT业务，虽然其体量较小，但是未来可期。而且从今年一季度的数据看，以大数据、云计算和边缘计算为代表的DICT业务增速尤其之高。可以说，运营商的未来，特别是5G时代的运营商，其业务重点当中就包括基于当前的各种DICT应用而发展起来的新兴业务。

五、转变思想认识扩展业务边界

从用户到业务再到收入是通信行业常规的收入组织路径。这个表述中用户需求的导向作用早已经表露无遗。以通信管道为资源分配中心的移动通信时代，运营商通过向用户提供语音和宽带等基本业务，主要体现为服务沟通，已经满足了多数用户需求。

在移动互联网时代，内容已经越来越处于资源分配中心位置。用户的需求早已在语音和宽带业务的基础上向更贴近通过互联网服务生活的转变。此时信息或者内容的提供者表现了更多主动性，运营商通信管道在资源分配中的位置区域边缘化。伴随在资源分配中的位置被持续边缘化，通信管道的贬值作用正在被放大。这既是技术发展造成的网业分工细化，也是运营商过于坚守怠于迎接转变的恶果。

在未来的智能互联网时代，我国的移动电话用户规模早已超越人口总数，并在持续拉大两者之间的差距。囿于人口自然增长限制，其中真正的新增身份证用户则少之又少。人与人通信已经触及了天花板。即便运营商可以继续搞双卡甚至多卡，但是单个身份证用户的价值已经无法抬升。

运营商亟需通过拓展业务边界，向人与物以及物与物通信方向发展，并据此扩大收入来源。各种智能井盖、智能灯杆、智能水电表等都是比较好的增收点。现在需要运营商转变思维从经营人与人通信加速向人与物以及物与物通信延展。

在5G产业成熟前的后4G时代，对运营商来说提升营收和净利润都非常困难。然而即便有困难，运营商也不能放任对经营的有效管控。实际上，目标和方向是确定，唯一缺乏或者不足的是持续的创新、探索和努力。