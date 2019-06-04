分析师：5G手机明年初或降至3000元

IT之家6月4日消息 据国是直通车报道，独立电信分析师付亮称，现在国内5G手机报价几乎在8000块钱以上，全面推开后的价格门槛可能在3000块钱以下，大家整体看好的时间是明年年初。

6月3日，工信部宣布将于近期发放5G商用牌照。工信部方面公开表示，我国5G已经具备商用基础。近期，工业和信息化部将发放5G商用牌照，我国将正式进入5G商用元年。

付亮还认为，5G商用牌照最快将于本周内发放，两个月后将出台5G资费套餐，价格不高于4G套餐，但5G用户数量的爆发则要等到明年。