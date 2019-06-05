2019年1至4月智能音箱销量排行榜：小爱音箱第一

IT之家6月5日消息 近日，小米小爱音箱官方微博对外宣布：根据奥维云网（AVC）的数据显示，2019年1月至4月，小爱音箱累计销量以及2019年3月、4月单月销量均为中国市场第一。同时，来自小米数据统计平台的数据显示，截止2019年6月3日，小爱音箱系列产品累计语音交互次数突破百亿次。

奥维云网（AVC）数据显示，一季度中国智能音箱市场销量为719万台，同比增长936%；2019年4月中国智能音箱市场销量达到228万台。

小米、天猫精灵和百度分列前三，占据市场近90%的份额。奥维云网（AVC）总数据显示，4月小米销量份额超过40%，较上月增长7.3%。

小米智能硬件部总经理唐沐曾多次表示：“智能音箱竞争的背后核心点是生态系统的竞争。小爱音箱不补贴，不靠简单的补贴打低价价格战，而是专注于做好产品的体验。”

据了解，自2017年7月首款小爱音箱发布以来，小米已经发布了数款小爱音箱系列产品。包括小米小爱音箱HD、小米小爱蓝牙音箱随身版，以及小爱触屏音箱。

小米将于6月11日召开小米米家智能生活发布会，根据目前的信息来看，此次发布会上将会发布小爱音箱家族的最新成员：小爱音箱万能遥控版。小爱音箱万能遥控版内置4+1红外发射阵列，在搭载“小爱同学”和控制小米智能设备的基础之上，小爱音箱万能遥控版可以一句话遥控传统家电。同时它还是一个蓝牙网关，可以帮助家中的传感器与家电进行关联和联动。

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