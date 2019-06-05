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一加6T刷上Windows 10 ARM，运行会是什么样

2019-6-5 11:37:10来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家6月5日消息 现在开发人员已经将Windows 10 ARM移植到一些智能手机上，并且可以正常使用此前不受支持的Windows 10 桌面系统。去年，Lumia 950 XL刷入Windows 10 ARM项目获得了大突破，一些开发人员还设法将该项目也移植到使用骁龙处理器的Google Pixel 3 XL手机上。

2019年4月，开发人员将Windows 10 ARM系统移植到OnePlus 6T手机上，并演示了《Modern Warfare 2》的运行。在上个月末发布的另一个公告中，开发人员发布了一张照片，一加6T运行上了Windows 10。

正如你在下图中所看到的那样，Windows 10在一加6T上非常好，但操作系统无法调整其用户界面以遮挡水滴屏缺口。在Android手机上安装Windows 10显然并不容易，开发人员最初也遇到了蓝屏死机（BSOD）问题。

虽然你可以在Lumia 950 XL上安装Windows 10 ARM，但安装程序并不适用于OnePlus 6T。在不久的将来，社区还将发布新的安装程序，允许任何人在一加6T等精选Android手机上安装Windows 10。

开发者还发布了运行Windows 10 ARM的一加6T图像，包括谷歌Chrome浏览器和《Modern Combat 2》等应用游戏，其中使用了x86仿真兼容层运行。

OnePlus的触摸面板可以被Windows 10识别，因为它使用了Synaptics触摸控制器。

Windows 10 ARM的多功能性为在Windows Phone和兼容的Android智能手机（OnePlus 6T，Google Pixel 3 XL）上安装和启动Windows系统铺平了道路。

Windows 10还没有针对小屏幕设备进行优化，但开发人员也在开发一款Mobile Shell，它将Windows 10移动界面引入到Windows 10 ARM系统。

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关键词：一加6TWindows 10 ARM

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