媒体：5G牌照将于明天发放，有运营商和终端厂商在为宣传做准备

6月5日消息，工业和信息化部6月3日发布消息称，5G商用牌照将于近期发放，我国将正式进入5G商用元年。据凤凰网科技从多处渠道获悉，牌照发放的准确日子在明天，也就是6月6日。

据凤凰网科技了解，有运营商已经在微博平台上购买广告，为明天5G牌照发放做宣传准备。同样也有终端和通信设备厂商在联系媒体，为此做准备。

至于明天发放的是5G临时牌照，还是全网商用牌照，以及牌照数量，目前尚不能确定。根据4G时代的经验来看，或先发放5G试商用临时牌照。

事实上，早在去年年底，工业和信息化部向三大运营商划分了5G频段。其中，中国电信和中国联通获得3500MHz频段试验频率使用许可，中国移动获得2600MHz和4900MHz频段试验频率使用许可。

三大运营商也早已在各大城市建设5G基站，从而开展5G外场测试。在4月23日举行的中国联通全球产业链合作伙伴大会上，中国联通宣布其5G网络部署要在7个城市城区实现连续覆盖，在33个城市实现热点区域覆盖，在N个城市定制5G网中专网。

紧接着4月26日，在中国电信5G创新合作大会上，中国电信又表示已建成跨省跨域规模试验网，并在17个城市开展5G创新示范试点。

5G终端目前也已经准备就绪，就等牌照东风。此前中国联通公布了首批具备5G功能的6款手机终端、5款行业终端和4款模组产品，这其中就包括华为、OPPO、vivo等品牌。

数据显示，截至2019年5月，在全球20多家企业的5G标准必要专利声明中，我国企业占比超过30%，位居首位。中国信通院政策与经济研究所高级工程师龚达宁接受央视采访时表示，目前我国5G中频段系统设备、终端芯片、智能手机处于全球产业的第一梯队。