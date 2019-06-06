亚马逊宣布推出新款送货无人机

新浪科技讯北京时间6月6日凌晨消息，在周三举行的拉斯维加斯re:MARS大会上，亚马逊宣布推出最新的送货无人机。

亚马逊内部正在致力于为Prime服务会员加快送货速度，这款送货无人机也是出于这一目的而推出的。不久以前，亚马逊开始向北美Prime会员提供同日免费送货服务。亚马逊在一篇博文中表示，该公司相信自动驾驶无人机有助于缩短送货时间。

在此次大会上，亚马逊全球消费者部门首席执行官杰夫·威尔克(Jeff Wilke)表示，该公司已经开发了一种新型电动送货无人机，应该可在“几个月内”开始向客户投递包裹。威尔克称，这款无人机可以携带5磅（约合2.3千克）以下的包裹，为半小时路程内的客户提供送货服务，续航里程最多可达15英里（约合24千米）。

他还解释称，亚马逊在人工智能（AI）方面进行了大量投资，目的是帮助无人机安全导航到目的地并投下包裹。而无论是探测电话线、人员、房屋甚至是地面上的小动物，都需要优异的感应和防撞系统才能做到。

在此以前，亚马逊机器人公司(Amazon Robotics)副总裁布拉德·波特(Brad Porter)展示了Pegasus和Xanthus驱动机器人，亚马逊目前正在使用这些机器人在仓库和配送中心内对包裹和库存进行分类和运输。

威尔克和波特表示，自2012年以来，亚马逊已经在自身业务中部署了20多万个机器人驱动单元，同时还创造了至少三十万个就业机会。

波特说道：“我们每年都要分类拣选数十亿个包裹，那么问题来了，如何才能快速而准确地做到这一点？”他指出，考虑到亚马逊致力于提供优质的同日送货服务，因此准确送货就相当于履行对客户的承诺。他进一步指出，与亚马逊以前使用的系统相比，新的Pegasus机器人令错误分拣的包裹减少了50%以上。

亚马逊在博文中表示，该公司计划未来实现半数送货服务都达到零碳排放的目标，并最终将此承诺扩展到所有送货服务，而推出新款送货无人机也是为了实现这个目标。亚马逊称，电动无人机能以一种可持续的方式充电，比用汽车运送包裹更节能。