苹果iOS 13上手：我变黑了，也变强了

今年的WWDC，苹果为我们带来了多款软硬件新品，其中最受人瞩目的，就是iOS 13了。苹果花了近40分钟介绍了新的iOS，小编也简单上手体验了下，除了之前大家都知道的Dark Mode，还有这些新特性成功引起了小编的注意。

性能提升

开场例行在装机率吊打安卓新系统后，Craig Federighi直接把性能提升抛了出来：Face ID解锁速度提升30%，在App Store下载的App包小了50%，更新包小了60%。据同事说，Face ID快没快没感觉到，可能之前已经够快了；在iOS 12和iOS 13的App Store中分别查看IT之家的安装包，大小还是一样的，期待后续尽快更新这一特性。

Dark Mode

这个所有人都知道会有的新特性还是和我们见面了，带来了深色和浅色的主题与相应的壁纸，切换到深色主题后，今日视图的色块也会变为深灰色。小编在之前iPadOS上手中提到过，这次的深色主题不够惊艳，但很耐看，系统的适配程度也非常高。

音量条和勿扰模式动效

在iOS用户常年的声讨下，苹果在iOS 13上将音量调节从屏幕中心的色块改为屏幕左侧上方区域的音量条，还会随着时间变细，勿扰模式动效则挪到了屏幕顶部中央区域，宗旨是为了减少遮挡主要内容的显示。

Memoji表情（拟我）贴图

不得不说表情方面苹果一直是很会玩的，从iPhone X发布时的Animoji到现在的Memoji Stickers，可以看到苹果一直在强调表情的可定制性和独一无二，以及想要把Message做成网络社交平台的努力。话说这次更新的Memoji Stickers可以让用户定制到眉毛，最后还可以选择戴上一对AirPods，之前刚推出Animoji时国内多数用户都是三分钟热度，这次的表情贴图支持微信，不知会不会带来更强的生命力。

滑动输入

iOS 13也为默认输入法带来了“滑动输入”的特性，小编对此很感兴趣，因为手比较大的缘故，使用二十六键输入误触率较高，所以小编平日里使用第三方输入法的九键布局。在简单适应后，小编使用简体拼音二十六键进行滑动输入的效率，相较于点按大幅提升，说明滑动输入可以明显提升输入效率。但小编还是打算用回九键输入法，习惯使用九键的朋友都知道，九键熟悉之后盲打比较轻松，注意力只需要放在字词候选栏上就可以了。

全新的相册管理和编辑方式

iOS的相册管理又更新了，此次更新将年月日等时间粒度常驻在屏幕下部，并带来了全新的时间和事件结合的管理方式，小编个人感觉很赞。还有一大新特性是苹果对摄影光效进行了升级并且支持编辑视频了。

实时同步歌词

音乐终于支持了实时同步歌词（time-synced lyrics）了，效果还挺炫酷的，但小编个人更喜欢稍微朴素一些的。

地图

iOS 13带来了全新的（rebuild）地图，拥有更多细节以及更直观的街景模式，WWDC上提到未来将支持中国，目前和iOS 12地图的区别仅在于Dark Mode下地图背景变成深色，暂不知未来对中国的支持是否是与高德合作共同实现的。

Safari

Safari有了更直观的入口以“请求桌面网站”，以及（终于）新增了下载管理中心。

查找（Find My）

苹果此次将“查找我的iPhone”和“查找我的朋友”合并了，推出了全新的“查找”App。新应用内可以共享位置并和朋友联系，更重要的是增加了找回设备的几率，即使设备没有联网，也可以通过蓝牙和周围的Apple设备通信，以此帮助用户定位设备。当别，苹果特别强调这是在“尊重你的隐私”的前提下。

Bugs

小编体验的是一台升级了iOS 13的iPhone 8 Plus，简短的体验期间遇到了如下问题：

今日视图底部“编辑”按钮偶尔失效；

App Store中查找应用时偶尔闪退；

腾讯视频、QQ音乐通过QQ登录时闪退；

小编纯主观个人感受，体验尚可，接近满意，符合上手前对iOS 13的预期。运行基本流畅，稳定性略逊于小编体验过的iPadOS（iPad Pro 10.5"），建议仅作体验即可。刷机教程请参考【IT之家学院】苹果iPhone升级iOS 13开发者预览版Beta 1教程。



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