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华为被美列入“实体名单”后，多家美企下调营收预期

2019-6-6 8:03:48来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家6月6日消息 当地时间5月15日，美国商务部发布声明，称将华为公司及其附属公司列入管制“实体名单”。禁止华为公司在未经特别批准的情况下购买重要的美国技术，并在国家安全的基础上有效地禁止其设备进入美国电信网络。

据报道，华为被美国列入“实体名单”之后，美国多家企业下调营收预期，有企业称“未能料到美国政府将华为列入‘实体清单’”。

当地时间6月4日，思佳讯发表声明称，将下调2019财年第三季度营收预期，从此前预计的8.15亿至8.35亿美元，降为7.55亿至7.75亿美元；该公司给出的解释是上月初在进行业绩展望时，未能料到美国政府将华为列入“实体清单”，自5月15日之后，思佳讯股价已累跌约12%。

除此之外，移动设备射频和WiFi部件生产商科沃（Qorvo）已经对销售指引做出调整，并表示不确定何时出货量可能回升、光学组件制造商鲁门特姆（Lumentum Holdings）也下调了营收预期、光电设备供应商新飞通光电（NeoPhotonics）则在进行类似调整的同时，还宣布减记部分库存...

被美国商务部列入管制“实体名单”以后，谷歌、IEEE、ARM等先后暂停与华为的合作，亚马逊日本也将华为相关产品都列入了缺货或暂停预订的状态。

被封禁后，华为海思总裁何庭波表示，公司曾经做出了极限生存的假设，总有一天所有美国的先进芯片和技术将不可获得，而华为为了这个以为永远不会发生的假设为公司生存打造了很多“备胎”。

值得一提的是，与华为暂停合作之后不久，谷歌就重新上线华为Mate 20 Pro的安卓Q测试资格，IEEE也发表声明称解除对华为员工编辑和同行评审活动的限制

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关键词：华为

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