IEEE声明：解除对华为员工编辑和同行评审活动的限制

IT之家6月3日消息 今天，IEEE官方发表声明称，已经向美国商务部要求就出口管制条例在IEEE出版活动的适用性做出说明。目前，IEEE已收到相关说明。IEEE称，华为及其子公司的员工可以参加IEEE出版过程的同行评审和编辑工作。所有IEEE会员都可以继续正常参与IEEE的全部活动，无论他们的雇主是谁。

IEEE称，“我们此前限制性的做法完全是为了保护我们的志愿者和会员，规避相关的法律风险。在我们收到相关说明后，法律风险得以解除。我们由衷地感谢来自世界各地的会员和志愿者向IEEE提出的问题和意见，同时也感谢大家耐心等待我们处理好这一复杂的法律情况。”

以下为声明全文：

2019年5月16日星期四，美国商务部对华为技术有限公司及其68家子公司实施了出口管制。之后，IEEE发布了合规性的声明，并表示如果美国政府就出口管制条例在同行评审方面的应用做出进一步说明，IEEE会做出相应更新。

为此，IEEE向美国商务部要求就出口管制条例在IEEE出版活动的适用性做出说明。目前，IEEE已收到相关说明。根据新的信息，华为及其子公司的员工可以参加IEEE出版过程的同行评审和编辑工作。所有IEEE会员都可以继续正常参与IEEE的全部活动，无论他们的雇主是谁。

我们此前限制性的做法完全是为了保护我们的志愿者和会员，规避相关的法律风险。在我们收到相关说明后，法律风险得以解除。我们由衷地感谢来自世界各地的会员和志愿者向IEEE提出的问题和意见，同时也感谢大家耐心等待我们处理好这一复杂的法律情况。

一直以来，IEEE致力于向其会员、志愿者和整个技术社区提供广阔的学术活动平台和帮助。其中，IEEE每年在全球举办1900余场专业技术会议，并在IEEE Xplore®上提供超过480万份文献资料。

IEEE认为科学和技术是全球性的活动。我们为全球的IEEE会员在世界各地开展的工作而感到自豪。IEEE将继续为推动技术创新与进步贡献力量，为人类社会谋福祉。

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