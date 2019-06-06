工信部向运营商发放5G商用牌照，5G世界已来！

4G改变生活，5G将改变社会。

一句话道尽了5G的强大威力，刚刚，工信部宣布我国5G已经具备商用基础，正式向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照。

乘着技术发展的大潮与成熟的产业基础，中国5G商用比普遍预期整整早了一年。早在2018年12月，工信部就向三大运营商发放了5G网络试验牌照，三大运营商已经在各地开展了5G外场测试。

在国家“十三五”规划纲要中明确提出制造强国战略和网络强国战略，其中特别指出要加快信息网络新技术开发应用，积极推进第五代移动通信（5G）和超宽带关键技术研究，启动5G商用。

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运营商的5G“加速度”

2016年2月，中国移动就率先建立了5G联合创新中心，开始研究4G向5G的技术演进和实现，目前，他们在5个规模实验和12个应用示范的城市开展了5G应用建设，还测试覆盖了40多个城市。

中国移动曾表示，将在2019年进行大规模5G商用试验，并在2020年推出5G商用服务。在今年3月22日，中国移动正式提交5G商用牌照申请，开始等待主管部门审核。

（中国移动在天津的首个2.6GHz频段5G基站）

在中国联通方面，他们在2018年4月就宣布了5G规模试点计划，并且开始在16座城市做5G试点，还计划将现有用户的2G、3G等相对落后的资源升级至4G网络。

近期，联通还宣布推出7+33+n的5G网络部署计划，即在北京、上海、广州、深圳、南京、杭州、雄安7个城市城区连续覆盖，在33个城市实现热点区域覆盖，在n个城市定制5G网中专网，搭建各种行业应用场景，此外还宣布成立了5G应用创新联盟和5G国际合作联盟。

中国电信方面也在央视春晚深圳分会场5G+4K高清直播和5G+VR直播中担任重要角色，并完成了业内第一辆全网通5G应急通信车的发布。

进入2019年，三者的步伐都在明显加快。

值得一提的是，在5G试验频谱方面，2018年12月三大运营商即拿到了工信部划分的5G中低频段试验频率使用许可。

中国电信3400MHz-3500MHz频段；中国联通3500MHz-3600MHz频段；中国移动2515MHz-2675MHz、4800MHz-4900MHz频段的5G试验频率资源。业内人士认为，在频段方面，电信和联通具备先发优势，相关部门也意在平衡实力。

5G资费比4G还便宜

5G属于长周期的复杂工程，投入巨大。

中国移动曾表示会按投资节奏等适当控制，今年在5G方面的投入也不会多于172亿元；电信则把5G的投入预算定为90亿元；中国联通预算为60亿到80亿元。

除此之外，大家还普遍担心5G的资费问题，有媒体报道称，两个月后中国将出台5G资费套餐，价格不高于4G套餐。

（韩国5G资费via.IT时报）

对比最早推出5G资费明细的美国和韩国，美国有运营商每月570元人民币起，韩国有运营商每月325元人民币起步，其实从单价来看，整体而言5G资费是有所下降的。

路径争议仍存争议

据了解，针对5G网络的建设和部署架构，3GPP定义了非独立组网（NSA）和独立组网（SA）两种标准选项。

资深通信业人士“老解1972”表示，NSA并不是真正的5G，SA才是“真5G”。NSA优势主要在于产业进展略快，而劣势在于不支持uRLLC、mMTC场景，而mMTC（海量机器类通信）和uRLLC（高可靠低时延通信）才是5G技术与垂直行业应用相结合，将连接从人扩展到万物互联，赋能产业升级为社会和经济发展创造新价值的着力点和落脚点。

而目前，中国移动选择NSA为主、SA为辅的技术路径，中国电信宣布将“优先选择独立组网SA方案”调整为“同步推进NSA和SA发展”扩大试验规模。据了解，联通方面也选择了NSA路径。

（两种技术路径的架构比较via.网络）

存在异议的是，通信业资深专家李进良教授曾指出，应选择NSA标准局部小规模先行建设；为实现真正的5G，催生巨大的商业蓝海，SA标准又刻不容缓；权衡利弊得失，建议我国应明确独立组网作为目标，2019年启动在局部地区小规模NSA部署，同时加速推进SA端到端产业成熟，实现SA为基础的目标网。

中国移动研究院副院长黄宇红也于近期表态，虽然初期采用NSA，但给运营商带来新能力还是要靠SA，中国移动是通过NSA支持5G近期快速商用，同时也会加快推进SA，让5G尽快地具备全方位业务支持能力。

（已经上市的5G手机via.虎嗅）

据IDC预测，今年5G手机出货量670万部，仅占总出货量的0.5%。到2023年，5G手机出货量将达总出货量的26%。

5G手机的巨大前景当然是一方面，而黄宇红提及的“全方位业务支持能力”则还包括智慧城市、工业控制、智慧教育、边缘计算、车联网等等，在手机之外，更多人将无人驾驶的车路协同视为5G落地的重要方向。

5G规模化还需两年

5G全产业的加速爆发是不争的事实，但产业链的成熟还需要时日，业内人士指出，虽然牌照发布，但5G用户数量的爆发则要等到明年。

在产业链的角度，IT时报报道称，5G产业链涉及到芯片、终端、网络、应用等各方面，需要各环节协同成长，才能为用户提供大家想要的5G服务。

终端层面，虽然现在5G手机已经出现，但是价格相当之高，让不少人望而却步，只有等技术更为成熟、规模进一步扩大之后，5G手机才会普及；网络层面，5G网络所在的频段比4G网络要高，因为频段高、覆盖窄，所以要实现和4G相同的覆盖，就需要建设更多的5G基站；从建网的难度而言，5G要难上不少，所以运营商不可能在短时间内就完成5G在全国范围内的连续覆盖，而是会采取逐步覆盖的策略，先从流量密集的一线城市开始，然后再辐射开来，这都需要时间。

正如华为创始人任正非所言，不要把5G想象成海浪一样，浪潮来了，财富来了，赶快捞，捞不到就错过了，5G的发展一定是缓慢的。

中美日英的“群雄涿鹿”

据估算，5G能带动很多新兴行业的发展，创造上万亿经济效益、千万个就业机会。

2018年12月1日，韩国三大电信供应商SK电讯、KT和LG U+同步在韩国部分地区推出5G服务，同时在韩国发送首批5G信号。当天，SK通讯的朴社长与分社经理的通话用三星5G智能手机拨出。

按照韩国的计划，预计2020年下半年实现5G全覆盖。据韩国研究机构预测，到2030年，5G将为韩国创造47.8万亿韩元的经济价值。

美国不甘示弱，今年4月举行新闻发布会，表示“美国必须拿下这一仗”。早在2018年12月，美国最大的电信运营商之一AT&T就开始在全美12个城市推出了5G测试服务；在英国方面，英国运营商EE于5月22日宣布，将于近日在英国6个主要城市率先启动5G服务。

截至目前，韩国、美国、瑞士、英国已经开通了5G服务，全球移动通信系统协会预计，到今年年底，全球将有29个市场开通5G服务，连接数达到1000万个。到2035年，5G将在全球创造12.3万亿美元经济产出。

期待5G For All的脚步越来越快，这将不再是通信时代的更替，更会成为科技革命的又一个开端。