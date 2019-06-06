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中国联通获颁5G牌照：已率先开通40个城市5G试验网络

2019-6-6 10:30:21来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家6月6日消息 中国联通宣布获得工业和信息化部颁发的5G商用牌照，向5G网络商用迈出了实质性的一步。中国也成为全球首批实现5G商用化的国家。据悉，中国联通已为5G商用做好了充分准备，目前已率先开通国内40个城市的5G试验网络，在众多城市中搭建各种5G行业应用场景，为合作伙伴提供广阔的试验场景，推进5G应用孵化及产业升级。

在巴塞罗那召开的2019世界移动大会上，中国联通携手高通、中兴、西班牙电信、广和通、努比亚、Valid、联想等合作伙伴围绕5G技术、物联网、智能终端等领域，从技术成果和产业合作等方面进行了集中展示。

在4月份，中国联通正式发布了5G品牌标识“5Gⁿ”及主题口号——“让未来生长”，同时重磅发布“7+33+n”5G网络部署，即在北京、上海、广州、深圳、南京、杭州、雄安7个城市城区连续覆盖，在33个城市实现热点区域覆盖，在n个城市定制5G网中专网，搭建各种行业应用场景。

中国联通率先面向公众宣布推出5G先锋计划，并开启5G友好体验用户招募活动。截至目前，5G先锋计划关注客户数量已超2400万。华为、中兴、OPPO、vivo、小米、努比亚等国内厂商已向中国联通交付了首批友好体验终端。接下来，中国联通将进一步面向公众开放5G体验，计划在40个试点城市的热点地区建设5G体验厅。

中国联通积极与合作伙伴进行开放合作和深度研发，与国内外知名芯片、模组、ODM、终端、解决方案以及渠道代理商等多家合作伙伴共建5G终端创新联合实验室、5G终端创新联合研发中心与5G体验中心，加速推动国内首批5G终端测试进度、首批5G友好体验终端合作交付节奏、5G模组及行业终端自主定制研发与测试进度，以及5G手机终端、行业终端及通用模组等系列白皮书制定发布进程，与海外运营商全球化合作共建“5G国际合作联盟”，共探5G漫游产业合作模式，全面推进5G终端产业生态繁荣发展。中国联通还联合数十家合作伙伴成立中国联通5G应用创新联盟，并发布领航者计划，以此汇聚产业生态优势资源、领航5G应用快速发展。

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关键词：中国联通5G

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