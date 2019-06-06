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解读：首轮获5G牌照的中国广电到底是谁

2019-6-6 15:51:06来源：新浪科技作者：-责编：懒猫/实习评论：

6月6日下午消息，今日，工信部正式发放5G牌照，中国广电成为中国移动、中国电信和中国联通之外的另一大运营商。

启信宝显示，中国广电全称为中国广播电视网络有限公司，由国务院全资持股，注册资本达45亿，成立于2014年4月17日，法定代表人为赵景春。

公开数据显示，其经营范围包括“有线电视网络规划、建设、运营和维护；广播电视节目制作、节目传送、视频点播业务；基础电信业务；增值电信业务。”等等。

启信宝工商变更显示，“基础电信业务”和“增值电信业务”在2018年9月26日才加入中国广电的经营范围，相比三大运营商，在这一领域，中国广电还是非常年轻的。

中国广电对外投资企业达15家，列表如下：

公开数据显示，在所有对外投资中，经营范围包含电信业务的主要有中广宽带网络有限公司、中广电国际网络有限公司、中广融合智能终端科技有限公司、国广东方网络（北京）有限公司和中广移动网络有限公司。

数据显示，其中，中广移动是一家4G无线宽带运营商，为用户提供电信、广播电视卫星传输服务，致力于用户提供无线广播电视网络设计、投资、运营和维护服务，同时还提供700M频段的运营服务。2017年6月20日，其获得了中信集团的天使轮投资。

启信宝股权信息显示，中广移动由中国广播电视网络有限公司持股51%，中国中信集团有限公司持股49%共同成立。

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关键词：中国广电5G

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