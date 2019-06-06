发改委：加快推进5G手机商业应用，鼓励5G手机研制

IT之家6月6日消息今日，发改委发布聚焦于汽车、家电、消费电子产品领域的《推动重点消费品更新升级，畅通资源循环利用实施方案（2019-2020年）》（以下简称实施方案）。

实施方案提到，要牢牢把握新一轮产业变革大趋势，大力推动汽车产业电动化、智能化、绿色化，积极发展绿色智能家电，加快推进5G手机商业应用，努力增强新产品供给保障能力。

鼓励5G手机研制和上市销售。加强人工智能、生物信息、新型显示、虚拟现实等新一代信息技术在手机上的融合应用。推动办公、娱乐等应用软件研发，增强手机产品应用服务功能。

实施方案指出，支持节能、智能型家电研发，鼓励开发基于物联网、人工智能技术的家电组合产品和一体化产品。重点突破柔性OLED显示、激光投影显示、量子点背光、小间距LED背光等新型显示技术，逐步实现超高清、柔性面板和新型背板量产，加快超高清视频关键系统设备产业化。

实施方案还指出，增加4K超高清视频内容供给，创新电视互动节目。全面实现彩电网络化服务，加快推进彩电智能化应用，增强双向人机交互功能。鼓励有条件的广播电视台及互联网电视平台开播4K超高清节目，支持终端厂商及内容服务商创作8K内容，开展5G+8K内容传输试验。