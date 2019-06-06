macOS Catalina新增Sidecar iPad屏幕镜像功能，但支持Mac机型有限

IT之家6月6日消息 今年秋天推出macOS Catalina正式版升级时，很多苹果电脑都能够更新新系统。但即使Mac更新了新系统，也可能无法使用新系统的所有功能，Sidecar功能就是其一。

Sidecar的官方中文翻译是“屏幕镜像”，可以把MacBook的屏幕实时投射到iPad上（需要运行iPadOS），让iPad充当MacBook的副屏。Sidecar的屏幕投射是基于无线WiFi实现的，Mac和iPad之间无需进行连线即可投屏，并且延迟非常低，投屏操作非常流畅。投屏之后，iPad的触控功能也是得到保留的，甚至还同样支持Apple Pencil。

但是，只有少部分Mac机型支持Sidecar功能，具体如下：

27-inch iMac（2015年末或更新版本） iMac Pro MacBook Pro（2016或更新版） MacBook Air (2018) 12-inch MacBook（2016年初或更新版本） Mac mini (2018) Mac Pro (2019)

比较引人注目的是，上代Mac Pro不在这个列表之中，尽管其性能非常强大，但不知为何不支持Sidecar功能。不管如何，目前macOS Catalina比较还是测试版，至于正式版是否更加入更多兼容机型目前还不得而知。