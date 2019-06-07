巨型监管风暴来袭，美国科技巨头已然“万事俱备”

北京时间6月7日上午消息，本周，美国对科技巨头发动的突然袭击让投资者们措手不及。但不为人知的是，行业内的一些大型科技公司已然为此筹备数月。

为了应对欧盟正在进行的反垄断调查以及华盛顿刚刚起步的调查活动，它们已经聘请了律师并且建立了办事处。

据知情人士透露，这些公司表示早就预料到了美国会开始发起反垄断调查。虽然这些科技巨头还需加强防御来应对国内更为严格的监管，但是亚马逊、Alphabet旗下的谷歌、苹果以及Facebook在公开场合和私下里已经筹备数月时间，以佐证它们的存在是有利于竞争，而非损害竞争的。此外，它们也组建了强大的团队。

知情人士表示，由于本周关于联邦和国会调查的新闻报道影响了这些公司的股票，亚马逊、Facebook以及谷歌的律师和高管选择采取观望态度。谷歌尚未与司法部谈论过反垄断官员关注的一些细节信息，不过据悉司法部将对谷歌展开调查。过去，这家搜索巨头曾面临美国及其他地区的反垄断调查风暴，如今它已经有了颇多应对的方案。

即便在调查新闻被曝出之后，这些公司的代表依然在公开宣称对方才是政府调查的首要目标。

谷歌、亚马逊以及Facebook的发言人拒绝对此消息置评。苹果尚未及时回应置评请求。政府机构也没有透露他们关注的细节信息。

此外，美国开展正式调查的举措，再加上众议院司法委员会立法人员积极要求对科技巨头展开反垄断调查，这显然是在美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）过去一年政治言论基础上的升级。

“特朗普对此非常明确地发表了自己的观点。”信息技术与创新基金会总裁罗伯·阿特金森（Rob Atkinson）说道，“未来一年半时间里，你会看到联邦贸易委员会以及司法部将采取更多行动。”

阿特金森表示，划分管辖权的举措本身就表明了这些机构是认真对待反垄断调查的。这也说明，对于科技巨头的批判已然渗透到了联邦贸易委员会和司法部这样的政治机构。

这些公司一直在为内部的法律团队招兵买马，聘请了无数曾为政府服务的反垄断调查律师。去年，亚马逊雇佣了司法部反垄断调查部门主管马肯·德尔拉希姆（Makan Delrahim）的前顾问布莱森·巴赫曼（Bryson Bachman）。司法部旧金山办事处的前任主管凯特·帕切恩（Kate Patchen）也在去年被Facebook“挖走”。

总部位于加州山景城的谷歌是反垄断调查的常客了。公司的律师包括在2012年从联邦贸易委员会挖来的罗布·马西尼（Rob Mahini）以及在2011年前担任众议院司法委员会反垄断法律顾问的斯图尔特·杰弗里斯（Stewart Jeffries）。这让他们有充分的时间来选择合适的措辞，以支持这家互联网巨头的商业模式。

这些公司在华盛顿的支出也在日益增加。据参议院披露，谷歌、亚马逊以及Facebook在2018年的游说支出再创新高。

鉴于之前的俄罗斯干预大选事件、数据泄漏、起草更为严格的联邦隐私法以及科技公司需要为平台传播内容负责等问题，这些科技巨头已然面临不少压力。

行业内贸易组织则是另外一道防线。由于对科技行业采取更为严格审查的呼声越来越高，计算机与通信行业协会（Computer & Communications Industry Association）已经针对反垄断问题举办了几次会议。该组织还发布了定期通讯以宣传行业对于竞争的看法。谷歌、亚马逊以及Facebook均是该组织的成员。

据两位知情人士透露，总部位于西雅图的电商巨头亚马逊已经在幕后采取了不少措施，极力遏制反垄断谈话的进行。亚马逊选择不参与议员伊丽莎白·沃伦（Elizabeth Warren）的口水战，后者是2020年民主党总统候选人提名的争夺者。沃伦一直鼓吹要解散大型科技公司。

亚马逊的代表则选择单独拜访立法人员，并让立法者所在州或地区的小型企业主来谈一谈亚马逊是如何帮助其成长的。这则信息与年报中提到的在亚马逊平台上出售产品能够帮助小企业盈利和创造就业一致。周三，在拉斯维加斯举办的公司会议上，亚马逊零售首席反驳了公司以不正当手段与个体商家进行竞争的说法。

互联网搜索和广告领导者谷歌以及全球最大的社交网络Facebook均表示，它们能够帮助小企业进行竞争。在公开电话会议以及推广材料中，两家公司的高管解释了其开发的产品都是价格适中的工具，旨在帮助规模小的商家接触到更多的受众。

五月，亚马逊向政治家提供了一份报告，其中描述了它是如何帮助一些小企业和初创企业发展的。当Facebook的联合创始人克里斯·休斯（Chris Hughes）撰写专栏文章，呼吁解散其之前任职的这家公司时，Facebook的首席运营官雪莉·桑德伯格（Sheryl Sandberg）接受电视采访，为该社交网络进行辩护。

在CNBC的采访中，桑德伯格表示解散科技公司无法解决科技带来的潜在问题，例如虚假新闻的传播以及网络安全问题。

FTC对于Facebook关注已久，并一直在消费者保护调查中研究该社交网络的隐私政策。FTC的反垄断调查会与之前的隐私调查双线进行。

数年来，iPhone手机制造商苹果已经就其在应用商店中向开发者抽佣30%的问题接受了反垄断调查。五月份在最高法院，苹果战败，这就给那些因抽佣问题而不得不支付更高费用的消费者以“可乘之机”。本周，有两位开发者又对苹果提出了反垄断诉讼，宣称应用商店收取的费用太高。

苹果首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）在极力将自己的公司与Facebook和谷歌区分开来，称后两家公司为了供给自己的广告帝国，成为了收集数据的巨兽，而他自己的公司仅仅只是出售手机和服务。近来，苹果的营销和产品声明更多在强调隐私方面的政策。

在隐私方面采取更为严格的规定，这并不能让苹果免于潜在的反垄断调查，但却可以帮助这家位于加州的公司避开针对科技巨头的政治谈话，通常这类谈话会整合隐私、言论自由、数据收集以及经济规模问题。

这种覆盖多个问题的谈话也正是信息技术与创新基金会总裁阿特金森所担心的事情，他曾写过一本名为《大即是美》（Big is Beautiful）的书来为大型美国公司辩护。