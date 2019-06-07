中国广电获得5G牌照：700MHz自带“buff”，但硬伤也不少

工业和信息化部正式向包括中国电信、中国移动、中国联通、中国广电等在内的四家运营商发放了5G牌照。这意味着，中国商用5G的时间表从2020年提前到2019年，较市场预期提前半年。

值得一提的是，此前传言的中国广电也出现在了名单中，工信部向中国广播电视网络有限公司颁发了《基础电信业务经营许可证》，批准中国广播电视网络有限公司在全国范围内经营互联网国内数据传送业务、国内通信设施服务业务。这也就意味着，中国广电成为继中国移动、中国电信和中国联通之后第四大基础电信运营商。

700MHz，自带“buff”

中国广电于2014年5月28日正式挂牌，注册资金45亿。中国广电的诞生，肩负着“落实国家三网融合战略”的使命。成立两年之后，2016年5月5日，中国广电获得《基础电信业务经营许可证》，可在全国范围内经营互联网国内数据传送业务、国内通信设施服务业务。被舆论认为它将跻身第四大运营商。

但此时的通信业，早已形成了三足鼎立的运营商模式，中国广电是如何杀出重围，占有立足之地的呢?这就要从中国广电的族谱说起。

中国广播电视网络有限公司控股的公司众多，其中有中国有线电视网络有限公司、中广电传媒有限公司等等，其中管理的于2005年6月成立的中广传播集团有限公司拥有700MHz频段的使用权，但由于没有明确的商业模式，已经被广电总局叫停所有业务，进行内部资产清算。随后2017年6月20日，中广移动网络有限公司正式注册成立，负责广电700M频段业务的运营。

700MHz频段被看做是发展移动通信的黄金频段，具有信号传播损耗低、覆盖广、穿透力强、组网成本低等优势特性，而且适合5G底层网络。所以，理论上来说，中国广电在5G建设上有着十分大的优势。

硬伤过多，“胎力不足”

然而，中国广电相比其他三家运营商来说又有着很大的硬伤。首先，中国广电对于大众的认可度不高，消费者一提到广电，首先想到的往往是负责电影电视传播的“广电总局”，让群众们傻傻分不清楚。

其次，中国广电与三大运营商最大的不同就是没有“中央集权”。一直以来，全国各地的有线电视网络都呈现出“割据”状态，因为国内是“四级办广电”——由中央、省、市、县各级政府部门，按照要求各自自筹资金、自谋出路建立的覆盖本地范围的电视台、无线传输部门和有线电视网络公司。所以说，各级政府管理各级广电公司、电视台、有线电视网络公司。即便在2014年成立了中国广播电视网络有限公司这个国字头的运营商（为了区分省市公司，中国广电也简称“国网公司”），全国网络互联互通仍未有特别明显起色。

按照规划，中国广电成立后将整合全国有线电视网络为统一的市场主体，并赋予其宽带网络运营等业务资质，成为继移动、电信、联通后的“第四运营商”，同时也是广电系“三网融合”的推进主体。然而奈何资金问题，想要整合各省/直辖市的广电网络，中国广电还有很长的路要走。

此外，除了地方割据，广电面临的最大问题，就是移动互联网的冲击。2017年，有线电视网络收入834.43亿元，比2016年（910.26亿元）减少75.83亿元，同比下降8.33%。而反观三大运营商去年营收分别为中国电信3662亿元，中国移动7405亿元，中国联通2748.2亿元，远超有线电视网络整个行业收入，有线电视网络行业与通讯行业的市场规模不可比肩。

国家新闻出版广电总局科技司副司长曾庆军曾在采访中表示，工信部给中国广电颁发5G牌照，实际上是颁发给全国有线电视行业和全国广电行业的，全国广电行业将利用这次契机建设一个高起点的现代传播网络，这个网络跟其他三个运营机构还有所差别，广电5G网络将是汇集广播电视现代通信和物联网服务的一个高起点高技术的5G网络，使广大用户能够真正的体会到现代超高清电视现代物联网带来的智慧广电服务，甚至是社会化的智慧城市服务，能够使中国的技术产业服务助推5G全面引领的态势。

目前，中国广电拥有700MHz和5G牌照以及无限机遇。众所周知，中国广电与阿里巴巴在有线电视网络整合发展、改造升级、产品开发和运营管理中形成战略联盟，未来是否会与更多互联网公司形成合作，发开出更多的运营模式与应用场景？此外，相对年轻的中国广电是否会向三大运营商“取经”，共同合作5G建网，落实政策，开发农村地区网络建设？

我们也期待，握着一手好牌的中国广电如何打出属于自己的一片天地。