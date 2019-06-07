中国移动/联通/电信首批5G城市名单：有你的家乡吗？

IT之家6月7日消息 6月6日，中国工业和信息化部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G牌照。这意味着，四家运营商将可以正式建设5G网络。标志着中国正式进入5G元年。

据国是直通车报道，中国移动表示，获得5G业务经营许可后，中国移动将加快5G网络部署，打造全球规模最大的5G精品网络，大力推进“5G+”计划，今年9月底前在超过40个城市提供5G服务，客户“不换卡”“不换号”就可开通5G服务，后续将持续扩大服务范围，让广大客户方便、快捷地使用5G业务，享受5G新技术带来的福利。

中国联通前期为5G商用做了充分的准备工作，在40个城市建设5G试验网络，并推出5G先锋友好体验计划。

中国联通称，牌照发放后，将视网络建设和终端供货情况继续扩大友好体验用户的范围和数量。目前，已在40个城市推出了5G演示体验厅，本周开始在40城市范围开展“走进联通．5G在身边”为主题的5G体验活动。

中国电信、中国移动、中国联通今年将分别在至少40个城市覆盖网络，并在部分城市推出5G服务。中国移动与中国联通选择的40城一致。

中国移动/联通首批5G城市名单：

北京、天津、上海、重庆、合肥、福州、兰州、广州、南宁、贵阳、海口、石家庄、郑州、哈尔滨、武汉、长沙、长春、南京、南昌、沈阳、呼和浩特、银川、西宁、济南、太原、西安、成都、拉萨、乌鲁木齐、昆明、杭州、大连、青岛、宁波、厦门、深圳、雄安、张家口、苏州、温州。

中国电信尚未披露40城市完整名单，但鹰潭、琼海是电信独有的首批5G城市。

中国电信已在北京、上海、重庆、广州、雄安、深圳、杭州、苏州、武汉、成都、福州、兰州、琼海、南京、海口、鹰潭、宁波17个城市进行5G规模测试和应用示范。在此基础上，将迅速扩大到40城市。并且不断优化网络覆盖，积极培育行业创新应用，不断满足人民日益增长的美好生活需要。

在资费方面，中国电信将视网络建设、产业链成熟度等情况，适时推出具备5G特征，满足用户高流量、多层次需求的资费套餐，为用户提供“用得上、用得起、用得好”的5G信息服务。