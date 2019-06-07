外媒：IBM将裁员超1000人

北京时间6月7日上午消息，周四，IBM证实公司正在进行小比例的裁员。

据知情人士透露，此次裁员比例为0.5%。IBM员工人数超过34万人，这就意味着此次裁员人数达到1700名。

“我们在不断调整团队的定位，以符合公司在高价值IT细分市场上的业务重心。我们也将继续在一些关键新领域雇佣优秀人才，为客户和IBM创造价值。”公司的发言人在邮件中这样说道。目前，公司职位页面上列出了7705个空缺岗位。

此次裁员恰逢IBM试图通过收购交易来开拓业务并实现发展盈利目标。

从2019年初开始，IBM股价上涨了16%。四月，公司报告显示第一季度营收同比减少5%，低于投资者的预期。

IBM正计划以340亿美元的价格收购开源软件巨头红帽（Red Hat），交易预计将在今年下半年完成。

IBM拥有自己的公共云基础结构来部署应用。但在收购红帽之后，IBM将能够收获采用其他公共云服务的公司业务，例如Amazon Web Services以及Microsoft Azure。据Synergy Research Group统计，这两种云服务拥有更多的市场份额。

IBM在2016年和2017年均宣布过裁员。

本月早些时候，Evercore ISI的分析师Amit Daryanani和Irvin Liu强调了IBM收购红帽的重要性：“IBM股票近期很有可能进行盘整，因为只有在完成收购交易后，投资者才能对IBM的资金情况有更好的了解。此前，投资者们仍然会持观望态度。我们之所以持积极态度，那是源于我们认为收购红帽将能实现公司转型，这可以扩大IBM的能力和客户范围。”

截至2月28日，红帽拥有13360名员工。

四月，IBM表示希望2019年的每股收益能至少达到13.9美元。