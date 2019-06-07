9月底江苏部分城市开通5G服务

IT之家6月7日消息 6月6日，工信部已经发放5G商用牌照。据中国江苏网报道，9月底前，江苏移动将在苏州、南京等设区市开通5G服务，让用户通过5G手机，在不换卡、不换号的情况下使用5G业务；江苏电信今年国庆节前将在南京、苏州、无锡开通“5G试商用”；江苏联通则暂未透露5G商用“时间表”。

近年来，这3家运营商在江苏多地积极开展5G试验，在省内建成近300个5G试验基站。

中国电信在国内确定17个5G创新示范试点城市，其中包括南京和苏州。在江苏13个设区市，电信已建成5G独立组网为主、5G与4G混合组网的跨域规模试验网。

中国移动在全国选取17个城市，进行5G网络规模试验、5G业务示范试验网建设，其中包含苏州。移动在苏州建成江苏首个5G地铁室内覆盖系统、5G农村基站以及全场景连片覆盖区。在南京市秦淮、建邺、雨花台、浦口和溧水部分区域，无锡市灵山景区、鼋头渚景区、苏南硕放机场，已实现移动5G网络覆盖。

中国联通在南京进行5G试点，在该市江北新区5G试验区，长江大桥、中山陵、玄武湖、夫子庙、雨花台、南京眼等核心景区，新街口、鼓楼和河西CBD商圈，联通5G网络已完成部署。

5G的优势主要是大带宽、低时延、广连接，运营商纷纷聚焦制造、交通、智慧城市、教育、医疗等行业，打造5G典型应用场景。江苏电信与相关企业联手，在5G超高清安防、“5G+远程驾驶”等方面取得突破。江苏移动与省人民医院、省中医院分别签署5G智慧医疗战略合作协议，助力5G远程会诊、5G急救车等医疗科技应用。运营商还借助形式多样的体验活动，努力拉近用户与5G的距离，比如江苏联通开展春运、秦淮灯会等活动的5G直播，在省内13个城市开设5G体验厅等。

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