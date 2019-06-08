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联邦快递将不再为亚马逊美国地区提供快递服务

2019-6-8 6:40:35来源：新浪科技作者：张宁责编：骑士评论：

随着亚马逊继续扩大自己的内部配送网络，联邦快递（FedEx）将不再为这家电子商务巨头的包裹提供快递服务。

联邦快递周五宣布，决定不再续签与亚马逊的美国快递运输合同。该公司在一份声明中表示，这是一个“战略决定”，这一改变不会影响与亚马逊的其他现有合同，包括国际航运。

亚马逊与联邦快递的合同只影响航空服务，这意味着联邦快递将继续作为运营商和最后一英里的递送伙伴。

联邦快递补充说，亚马逊并不是一个大客户，2018年仅占其总收入的1.3%左右。受此消息影响，联邦快递的股价盘中短线下挫，而亚马逊的股价则没有任何波动。

亚马逊的代表在一份电子邮件声明中表示，“我们尊重联邦快递的决定，感谢他们多年来为亚马逊客户提供的服务。”

这一变化发生之际，亚马逊正积极投资于自己的内部运输和配送服务网络。在2018年的年度财务报告中，亚马逊首次将“运输和物流服务”列为竞争对手。

联邦快递经常淡化来自亚马逊的竞争风险。联邦快递执行副总裁拉杰什-苏布拉曼尼亚姆（Rajesh Subramaniam）在9月与分析师的电话会议上表示，亚马逊的新快递服务“不应被混淆为与联邦快递的竞争”。

2016年，媒体报道称亚马逊正在认真考虑建立自己的快递服务，联邦快递前执行副总裁迈克尔-格伦（T.Michael Glenn）说，亚马逊此举是一项艰巨的任务，需要数百亿美元来建立和复制联邦快递现有的快递网络。

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关键词：联邦快递亚马逊

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