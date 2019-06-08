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林志玲宣布结婚，高德地图称林志玲、郭德纲导航语音下载量创新高

2019-6-8 9:04:03来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家6月8日消息 6月6日，林志玲在微博宣布结婚消息。消息一出，微博一度宕机，“林志玲结婚”，“林志玲导航语音”等关键词霸占微博热搜。根据高德地图官方消息，志玲结婚效应导致高德地图林志玲、郭德纲语音包下载量均创下新高。

有网友称，“得知林志玲结婚了，我爸把导航语音换成郭德纲的了。”

更有网友表示“#林志玲结婚#我我默默的吧离线语音设置成了@罗永浩 老师的声音”，罗永浩转发该微博称“别这样，我也结婚了……你还是改回林志玲吧。其实……听声音听不出来她结没结婚。想开点儿，我们一起祝她幸福吧。”

据高德地图官方消息，林志玲结婚消息发布之后，郭德纲语音、林志玲语音下载量均大幅上涨创下新高，带动高德地图导航语音包整体下载量也创新高。其中林志玲性感语音、郭德纲欢乐导航语音、岳云鹏搞笑也专业语音、罗永浩严肃导航语音、马丽哈哈哈语音等多款热门语音包都受到了追捧。

据悉，高德地图是第一款全程采用明星语音导航的地图应用，在2013年就签下了极有声音特点的林志玲成为代言人，并录制全程导航语音包。如今，高德地图的明星语音相继提供了林志玲、郭德纲、周星星、王俊凯、王源、易烊千玺、罗永浩、高晓松、黄晓明、黄健翔、岳云鹏等明星大咖的导航语音，并提供了邓伦、宋茜、吴谨言【轻春版】语音包。

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关键词：高德地图林志玲

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