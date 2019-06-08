小米在欧洲召回有潜在风险的踏板车，中国区无此风险

IT之家6月8日消息 本月7日，小米官网发表声明称，公司意识到小米米家电动踏板车（型号：M365）存在潜在的安全问题，将在欧洲召回该产品。

小米称，受影响的踏板车产品序列号（S/N）范围为：21074/00000316-21074/00015107和16133/00541209-16133/00544518。

小米在公告中表示，小米现在已对可能受影响的区域发布了主动的产品安全召回。英国市场的召回计划将于2019年6月26日开始，其他市场将于2019年7月1日开始。中国区销售产品没有以上批次和规格的潜在风险。

以下为小米官方声明全文：

1、小米始终致力于为消费者提供安全、高品质的产品。经查证，我们发现小部分生产日期为2018年10月27日至12月5日，海外版的小米米家电动滑板车（型号: M365）在特定的情况下，折叠装置处的螺丝存在松动潜在风险。

2、有潜在风险的特定批次产品均为供海外市场销售的产品，共10257台，故我们将于2019年6月26日在召回数量最多的英国市场先启动一项安全召回项目，7月1日在其它受影响的海外市场启动。

3、中国区销售产品没有以上批次和规格的潜在风险。

4、如果用户在海外市场购买小米米家电动滑板车（型号: M365）回国内使用，建议用户尽快登录相关网站查验购买产品是否属于召回序列。