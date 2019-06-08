曝三星Galaxy Fold折叠屏7月份回归上市，并独占《Traha》游戏

IT之家6月8日消息 三星推出折叠屏手机的过程漫长且困难重重。在三星Galaxy Fold正式发布之前，折叠屏面临功能性问题，例如闪烁显示和破损。鉴于此，三星取消了该设备的所有预购订单，并将正式上市日期无限期推移。

根据外媒Max Weinbach消息，一位不愿透露姓名的消息人士表示，三星Galaxy Fold最早可能会在2019年7月发布上市。此外，一家韩国新闻网站声称三星的一名员工在首尔金浦国际机场向记者讲话，据透露，三星Galaxy Fold可能会在7月份首次亮相，并且会在推出手机之前举行新闻发布会。

自三星推迟发布Galaxy Fold以来，传闻一直不断。就在上个月，另一家韩国通讯社 - 联合通讯社（Yonhap News Agency）声称，三星正在与当地运营商一起测试该设备，并计划在6月份发布可折叠设备。不过现在已经是6月份第一周，三星并未发布相关声明。

说起Galaxy Fold，另一位消息人士最近声称三星正在与韩国电子游戏发行商Nexon合作，为其折叠智能手机打造第一款独家游戏。显然，韩国电子游戏制造商的热门手游《Traha》将是第一款专为Galaxy Fold创作的游戏。Traha由独立开发者Moai Games使用虚幻引擎4开发，是一款MMORPG手机游戏，韩国用户已经可以下载。消息人士表示，该游戏可能会与Galaxy Fold在同一天发布。

截至到目前，三星官方未予置评。