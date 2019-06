苹果，一直努力成为这个时代最好的产品

美国时间2019年6月3日上午10点,苹果WWDC19开发者大会在圣何塞(San Jose McEntry)会议中心举行,这一次虽然媒体依然受邀,但却是本人第一次亲历这场“码农春晚”,会兴奋,会激动,也会紧张。

纵观苹果这几年的发布会,从iPhone的整体设计越来越“无新意”,到众说纷纭的“苹果无法再给人们设计出令人期待的新硬件”,除了这些唱衰的声音外,更重要的一点是各大手机厂商奋起直追“不要命”的劲儿。不过,在看完今年的春季发布会与WWDC19后,这些唱衰的声音似乎在耳边少了一些(至少在我身边这种声音少了),更多的还是让人佩服苹果长远的规划与执行力,这种感觉怎么形容呢?生活处处有惊喜,前期惊喜频率很高渐渐无感,后期惊喜频率降低但有种不负等待的欣喜。

如果说春季发布会是“似软实硬了一宿”,那么WWDC19则是干货满满,更何况WWDC19发布会中很多被苹果一带而过的功能与技术,可是够其他厂商在发布会中吹一个小时的。

瘦死的骆驼比马大这个道理大家都清楚,更何况苹果的健康与强壮程度远远超出甲乙丙丁的想象。

“黑化”后的iOS13在提高隐私安全的同时还要了“垃圾信息们”的命

那就先来说说iOS13吧,这是苹果最为基本的战斗力,当然同时也是最为重要且强悍的战斗力。库克上台公布iOS13的时候,在场的人应该内心是蒙圈的,为什么蒙圈?13这个数字在西方国家并不是一个吉利的数字,但是苹果就是不信邪,还真叫了iOS13(题外话)。

在正式介绍iOS 13之前,库克还不忘调侃一把Android阵营,不仅iOS 12的用户满意度达到97%,iOS 12的装机覆盖率更是达到85%,而相比之下Android 9.0的覆盖率仅为10%。而关于iOS13在个人看来最为关心的就两个点:深色模式(Dark Mode)与Sign in with Apple,简单说说,因为苹果在发布上一代mac OS Mojave之后,用户满意度直线飚升,这说明苹果急需把iPhone也给“黑化”了,用户永远喜欢尝鲜,更可况这么多年统一的色调大家早就看腻了,从实际的iOS13 Beta版体验来看,深色模式不仅颜值高,而且对采用AMOLED屏的iPhone机型还会起到省电的作用。

另外一点:Sign in with Apple,这个是个很多厂商想做却无法做的一件事,就目前而言有且只有苹果能有这种魄力去做这件事,Sign in with Apple对用户的隐私安全十分有帮助,尤其是在不同app登录的时候,系统将会自动生成随机邮件地址,以应对目前各类app强行获取用户信息的行为,对于深受垃圾消息困扰的我们来说,尤其国内互联网对大数据割据的乱象,忍不了都得忍的现状,只想说一句:信息这东西早晚都会泄露,即使这样也愿意用苹果,不是说安卓不好,而是那些利用开源无线索取的厂商,逼着人用简单且安全的iOS。

多说一句,iOS13针对Wi-Fi和蓝牙位置隐私权限进行了增强,第三方app未经同意无法使用这些权限;定位权限更加细致,在原先“总是允许”、“完全不允许”、“只在使用期间允许”三种模式基础上,设置为第三方app只允许使用一次。(你没听错只允许一次)

插曲:关于国内的情况,大多数人都必须经过手机号验证的步骤,无一例外,苹果方面也透露针对中国大陆会有相对完善的基于目前隐私安全的Sign in with Apple的功能优化。

iPadOS也独立出来了,正式命名为“生产力福音”

iPadOS,也被独立出来了。

自第一代iPad诞生至今,在很多人印象中iPad一直是个不能接打电话的大屏版iPhone,实际上好像也并没有错,毕竟iPad此前一直运行的也是iOS系统,后续就算苹果推出iPad Pro并将其定位为生产力工具,也依然无法让外界打消大屏iPhone的固有印象。

那么这一次的独立完全可以亲切称之为“生产力福音”,首先自带滑动输入法,虽然苹果在发布会上一带而过+1,但是对于第三方输入法厂商来说,后脖子肯定都是冷汗;其次,支持外接存储,比如可以插上U盘读取其中的资料,或者通过一根数据线直接导入单反相机的照片数据等,这个的牛X之处在于进一步提高iPad使用率(尤其办公);最后是投屏,就仅仅这个技能放出,解放了多少落灰的iPad,同一网络下直接投屏,鼠标隔空甩文件,设计师们还能拿iPad当画板(好的设计画板很贵的,可自查)。

冷静下来仔细想想,家中落灰已久或沦为看剧神器的iPad,就这么突然的“活了”。(Solo虐爆,团战上天)

苹果为Apple Watch下了一盘很大的棋,现在能看出端倪了

全新的watchOS 6除了更新一些更加个性化的表盘之外,为了让Apple Watch本身更加独立而不再依赖于iPhone,苹果这次下了很多功夫。随着watchOS 6的到来,Apple Watch也迎来了实打实的一个应用商店,其实Apple Watch作为目前用户最为庞大的智能手表,不管是仅为了看时间还是真的运动狂人,Apple Watch都是最适合的(谈不上最佳是因为还有Android Wear的用户)。

如果说经历过最初的Apple Watch第一代的用户对它的简陋无法容忍,那么,第二代能够在手表显示一些信息;第三代完全可以辅助生活类应用与操作,本来第四代产品发布的时候还带有疑问:屏幕大了,芯片强了,还能干啥?现在而言,这一切都变得清晰了,因为从watchOS 6之后,手表的app都成为独立的了,就问你怕不怕。

再说说健康功能方面,watchOS6发布之前给大家的感觉是什么?苹果一直没明白收集这么多年的大数据该往哪用,现在搞明白了,一带而过的“姨妈跟踪仪”让国内的第三方硬件与软件厂商都凉了一半,国内第三方这些软件比苹果先推出更为详细的健康数据,但架不住苹果这多层次的功能逻辑,国内厂商的健康跟踪显得比较单薄。

综合来说,watchOS 6的发布已经让苹果对智能硬件产品线的思路更加清晰,把Apple Watch独立出来,不再是iPhone的配件,那么,下一步很有可能就是:忘带手机怎么了?!有个手表一样出门。

macOS为了与其他平台打通,可以说是很拼了

全新的macOS代号为“Catalina”,命名来源于美国南加州的一座岛屿,该系统依然是在细节处做出许多变更,另外还实现完全语音操作,可以说是macOS的一大跨越式改变。

在新版的mac OS中,苹果想要打通iOS与mac OS这两个平台的心已经越来越明显了,依然是说两个重要的点吧,首先就是Voice Control(语音控制),看到社交媒体上有人在说:“老罗哭晕在厕所”,但是据苹果透露,这个语音控制的项目,苹果一直都在做,而且做了很多年了;当然也听到了关于语音控制并不友好的声音,这事其实还是要从这件事的出发点去看,语音控制本身就是服务于身体残障人士的,作为正常的无身体障碍的人,永远都不会去理解这个功能带给他们的便利,当然作为正常的无身体障碍的人,也不要轻易去否定这个功能,因为确实不够资格。(网络暴民太吓人了)

另外一个肯定要说说iTunes了,之前一直传的是跳票,但是其实这次也没明确的说,只是进行了拆分三个应用:Apple Music、Podcasts、TV。其实个人也没明白苹果的真正用意,化简为繁?具体因为啥,咱也不知道,咱也不敢问。

Mac Pro工作站确实不是面向消费级市场:请别再带节奏说贵了

关于Mac Pro没有真实体验过,仅是理论来说可能不太公平,但也就从理论表面的参数看,叫他是“地表最强”,不为过。再加上6K顶级显示屏--Pro Display XDR,基本就是个上天入地的配置,也看到很多人说:“为什么这么贵?!苹果的绝对不买”,那只能说一句:对不起,这本来也不是给普通消费者的,这个工作站设备将会更多的运用于影视、音乐等高效能制作领域。

其实硬件方面没有太多能说的,就一个字:强,但这个外观确实让人啼笑皆非,刨丝机,这是大家对其的昵称,只是想说,纵向对比苹果“垃圾桶”家族设计,确实有点拉低颜值了,但苹果也透露了这种设计的原因:为了能怼更高更强的性能,只能这么做。

多说一句:Pro Display XDR显示屏可以用性价比极高来说,懂行的人可以去横向对比多家厂商的同一级别屏幕显示器,比如戴尔(菜)、索尼(贵)等。

写在最后:

安静下来回顾了WWDC19,还是说点感想。

可能大家在近两年很难再看到苹果对硬件方面的大变革,但苹果依旧慢慢的在更新升级,这样的力度轻微到肉眼无法看见,但如细水长流一般,速度刚刚好,不紧不慢,逐渐让人们适应了苹果的生态。好的产品就是人们生活的一部分,而苹果的竞争者们还停留在PPT上的相互对比,还停留在如何成为一个好的产品的思维逻辑中。

14亿活跃设备用户,苹果仍然在提升自己,而现在正在做事就是如何找到下一个增长点。