苹果，一直努力成为这个时代最好的产品

美国时间2019年6月3日上午10点，苹果WWDC19开发者大会在圣何塞（San Jose McEntry）会议中心举行，这一次虽然媒体依然受邀，但却是本人第一次亲历这场“码农春晚”，会兴奋，会激动，也会紧张。

纵观苹果这几年的发布会，从iPhone的整体设计越来越“无新意”，到众说纷纭的“苹果无法再给人们设计出令人期待的新硬件”，除了这些唱衰的声音外，更重要的一点是各大手机厂商奋起直追“不要命”的劲儿。不过，在看完今年的春季发布会与WWDC19后，这些唱衰的声音似乎在耳边少了一些（至少在我身边这种声音少了），更多的还是让人佩服苹果长远的规划与执行力，这种感觉怎么形容呢？生活处处有惊喜，前期惊喜频率很高渐渐无感，后期惊喜频率降低但有种不负等待的欣喜。

如果说春季发布会是“似软实硬了一宿”，那么WWDC19则是干货满满，更何况WWDC19发布会中很多被苹果一带而过的功能与技术，可是够其他厂商在发布会中吹一个小时的。

瘦死的骆驼比马大这个道理大家都清楚，更何况苹果的健康与强壮程度远远超出甲乙丙丁的想象。

“黑化”后的iOS13在提高隐私安全的同时还要了“垃圾信息们”的命

那就先来说说iOS13吧，这是苹果最为基本的战斗力，当然同时也是最为重要且强悍的战斗力。库克上台公布iOS13的时候，在场的人应该内心是蒙圈的，为什么蒙圈？13这个数字在西方国家并不是一个吉利的数字，但是苹果就是不信邪，还真叫了iOS13（题外话）。

在正式介绍iOS 13之前，库克还不忘调侃一把Android阵营，不仅iOS 12的用户满意度达到97%，iOS 12的装机覆盖率更是达到85%，而相比之下Android 9.0的覆盖率仅为10%。而关于iOS13在个人看来最为关心的就两个点：深色模式（Dark Mode）与Sign in with Apple，简单说说，因为苹果在发布上一代mac OS Mojave之后，用户满意度直线飚升，这说明苹果急需把iPhone也给“黑化”了，用户永远喜欢尝鲜，更可况这么多年统一的色调大家早就看腻了，从实际的iOS13 Beta版体验来看，深色模式不仅颜值高，而且对采用AMOLED屏的iPhone机型还会起到省电的作用。

另外一点：Sign in with Apple，这个是个很多厂商想做却无法做的一件事，就目前而言有且只有苹果能有这种魄力去做这件事，Sign in with Apple对用户的隐私安全十分有帮助，尤其是在不同app登录的时候，系统将会自动生成随机邮件地址，以应对目前各类app强行获取用户信息的行为，对于深受垃圾消息困扰的我们来说，尤其国内互联网对大数据割据的乱象，忍不了都得忍的现状，只想说一句：信息这东西早晚都会泄露，即使这样也愿意用苹果，不是说安卓不好，而是那些利用开源无线索取的厂商，逼着人用简单且安全的iOS。

多说一句，iOS13针对Wi-Fi和蓝牙位置隐私权限进行了增强，第三方app未经同意无法使用这些权限；定位权限更加细致，在原先“总是允许”、“完全不允许”、“只在使用期间允许”三种模式基础上，设置为第三方app只允许使用一次。（你没听错只允许一次）

插曲：关于国内的情况，大多数人都必须经过手机号验证的步骤，无一例外，苹果方面也透露针对中国大陆会有相对完善的基于目前隐私安全的Sign in with Apple的功能优化。

iPadOS也独立出来了，正式命名为“生产力福音”

iPadOS，也被独立出来了。

自第一代iPad诞生至今，在很多人印象中iPad一直是个不能接打电话的大屏版iPhone，实际上好像也并没有错，毕竟iPad此前一直运行的也是iOS系统，后续就算苹果推出iPad Pro并将其定位为生产力工具，也依然无法让外界打消大屏iPhone的固有印象。

那么这一次的独立完全可以亲切称之为“生产力福音”，首先自带滑动输入法，虽然苹果在发布会上一带而过+1，但是对于第三方输入法厂商来说，后脖子肯定都是冷汗；其次，支持外接存储，比如可以插上U盘读取其中的资料，或者通过一根数据线直接导入单反相机的照片数据等，这个的牛X之处在于进一步提高iPad使用率（尤其办公）；最后是投屏，就仅仅这个技能放出，解放了多少落灰的iPad，同一网络下直接投屏，鼠标隔空甩文件，设计师们还能拿iPad当画板（好的设计画板很贵的，可自查）。

冷静下来仔细想想，家中落灰已久或沦为看剧神器的iPad，就这么突然的“活了”。（Solo虐爆，团战上天）

苹果为Apple Watch下了一盘很大的棋，现在能看出端倪了

全新的watchOS 6除了更新一些更加个性化的表盘之外，为了让Apple Watch本身更加独立而不再依赖于iPhone，苹果这次下了很多功夫。随着watchOS 6的到来，Apple Watch也迎来了实打实的一个应用商店，其实Apple Watch作为目前用户最为庞大的智能手表，不管是仅为了看时间还是真的运动狂人，Apple Watch都是最适合的（谈不上最佳是因为还有Android Wear的用户）。

如果说经历过最初的Apple Watch第一代的用户对它的简陋无法容忍，那么，第二代能够在手表显示一些信息；第三代完全可以辅助生活类应用与操作，本来第四代产品发布的时候还带有疑问：屏幕大了，芯片强了，还能干啥？现在而言，这一切都变得清晰了，因为从watchOS 6之后，手表的app都成为独立的了，就问你怕不怕。

再说说健康功能方面，watchOS6发布之前给大家的感觉是什么？苹果一直没明白收集这么多年的大数据该往哪用，现在搞明白了，一带而过的“姨妈跟踪仪”让国内的第三方硬件与软件厂商都凉了一半，国内第三方这些软件比苹果先推出更为详细的健康数据，但架不住苹果这多层次的功能逻辑，国内厂商的健康跟踪显得比较单薄。

综合来说，watchOS 6的发布已经让苹果对智能硬件产品线的思路更加清晰，把Apple Watch独立出来，不再是iPhone的配件，那么，下一步很有可能就是：忘带手机怎么了？！有个手表一样出门。

macOS为了与其他平台打通，可以说是很拼了

全新的macOS代号为“Catalina”，命名来源于美国南加州的一座岛屿，该系统依然是在细节处做出许多变更，另外还实现完全语音操作，可以说是macOS的一大跨越式改变。

在新版的mac OS中，苹果想要打通iOS与mac OS这两个平台的心已经越来越明显了，依然是说两个重要的点吧，首先就是Voice Control（语音控制），看到社交媒体上有人在说：“老罗哭晕在厕所”，但是据苹果透露，这个语音控制的项目，苹果一直都在做，而且做了很多年了；当然也听到了关于语音控制并不友好的声音，这事其实还是要从这件事的出发点去看，语音控制本身就是服务于身体残障人士的，作为正常的无身体障碍的人，永远都不会去理解这个功能带给他们的便利，当然作为正常的无身体障碍的人，也不要轻易去否定这个功能，因为确实不够资格。（网络暴民太吓人了）

另外一个肯定要说说iTunes了，之前一直传的是跳票，但是其实这次也没明确的说，只是进行了拆分三个应用：Apple Music、Podcasts、TV。其实个人也没明白苹果的真正用意，化简为繁？具体因为啥，咱也不知道，咱也不敢问。

Mac Pro工作站确实不是面向消费级市场：请别再带节奏说贵了

关于Mac Pro没有真实体验过，仅是理论来说可能不太公平，但也就从理论表面的参数看，叫他是“地表最强”，不为过。再加上6K顶级显示屏--Pro Display XDR，基本就是个上天入地的配置，也看到很多人说：“为什么这么贵？！苹果的绝对不买”，那只能说一句：对不起，这本来也不是给普通消费者的，这个工作站设备将会更多的运用于影视、音乐等高效能制作领域。

其实硬件方面没有太多能说的，就一个字：强，但这个外观确实让人啼笑皆非，刨丝机，这是大家对其的昵称，只是想说，纵向对比苹果“垃圾桶”家族设计，确实有点拉低颜值了，但苹果也透露了这种设计的原因：为了能怼更高更强的性能，只能这么做。

多说一句：Pro Display XDR显示屏可以用性价比极高来说，懂行的人可以去横向对比多家厂商的同一级别屏幕显示器，比如戴尔（菜）、索尼（贵）等。

写在最后：

安静下来回顾了WWDC19，还是说点感想。

可能大家在近两年很难再看到苹果对硬件方面的大变革，但苹果依旧慢慢的在更新升级，这样的力度轻微到肉眼无法看见，但如细水长流一般，速度刚刚好，不紧不慢，逐渐让人们适应了苹果的生态。好的产品就是人们生活的一部分，而苹果的竞争者们还停留在PPT上的相互对比，还停留在如何成为一个好的产品的思维逻辑中。

14亿活跃设备用户，苹果仍然在提升自己，而现在正在做事就是如何找到下一个增长点。