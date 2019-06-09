Powerbeats Pro耳机拆解：使用大量胶水，几乎不可修复

新浪数码讯6月9日上午消息，日前Powerbeats Pro无线耳机在苹果官网预售，定价1888元。知名拆解网站iFixit对这款耳机进行了拆解，发现其组件和内部构造与AirPods有许多相似之处。

▲iFixit拆解Powerbeats Pro

iFixit并未像往常一样对Powerbeats Pro作出逐步拆解，但其上传的一段简短视频依然展现了不少亮点。最终，iFixit认为Powerbeats Pro可以手动维修，但是维修难度相当高。

视频中，iFixit使用一把专业的刀具掀开了左耳机的外壳，里面露出了精密的器械结构，包括折叠式主板，一个大型纽扣电池和音频驱动装置。其中逻辑主板一共有三个部分，彼此间通过柔性电缆相连接。主板上还能看到用于音量和多功能控制的按钮以及红外传感器。

当然，Powerbeats Pro内部还包含苹果最新的H1芯片，它能让这款耳机和苹果设备无缝连接，并且支持“Hey Siri”功能。此外，iFixit找到了耳机内部音频驱动单元，他们猜测这个部分和AirPods的类似，而凭借入耳式设计，Powerbeats Pro的音质效果可能会更好。

每只耳机中的电池为200 mWh，这几乎是AirPods中电池容量的两倍。相比之下，Powerbeats Pro充电盒中的电池是1.3 Wh，小于AirPods充电盒的1.5 Wh电池。

和此前苹果耳机一样，Powerbeats Pro和充电盒都使用了大量胶水，这样一来维修难度就变得非常高了。iFixit认为这些胶水能够保证产品的密封性，可以带来IPX4等级防水。

▲Powerbeats Pro

Powerbeats Pro是苹果4月份推出的真无线蓝牙耳机，也是Beats品牌首款真无线产品。该产品发布之初，我们就对其进行了简明介绍，如今它正式在苹果官网预售，价格为1888元。

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