迅雷Mac版3.3.4正式版发布：检测网络， 显示下载任务连接资源数

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IT之家6月8日消息 近期迅雷下载工具发布了Mac迅雷3.3.4.4036正式版，在该版本中，支持自助检测网络状况，支持设置是否在创建BT任务后自动删除种子文件，显示下载任务当前连接到的资源数，修复部分引起客户端异常退出的问题。
更新内容：
支持自助检测网络状况
支持设置是否在创建BT任务后自动删除种子文件
显示下载任务当前连接到的资源数
修复部分引起客户端异常退出的问题
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