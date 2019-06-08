迅雷Mac版3.3.4正式版发布：检测网络， 显示下载任务连接资源数

IT之家6月8日消息 近期迅雷下载工具发布了Mac迅雷3.3.4.4036正式版，在该版本中，支持自助检测网络状况，支持设置是否在创建BT任务后自动删除种子文件，显示下载任务当前连接到的资源数，修复部分引起客户端异常退出的问题。

更新内容：

支持自助检测网络状况

支持设置是否在创建BT任务后自动删除种子文件

显示下载任务当前连接到的资源数

修复部分引起客户端异常退出的问题

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