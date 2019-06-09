中国各地大建新能源汽车城，能出电动车世界中心吗？

据彭博社报道，中国正在大力发展电动车产业，甚至房地产企业也在建设新能源汽车城，它们能成为“电动车的底特律”吗？

中国一家房地产开发商展厅的天花板上悬挂着的电动汽车零部件，不禁让人想起现代艺术博物馆里设计前卫的展品。但实际上，它们是中国工业雄心的象征。



顺德新能源汽车城位于中国南部城市佛山，是中国制造业中心的重要组成部分。当地政府官员表示，他们计划中的电动汽车生产和研究中心最终能为家乡经济带来1000亿元人民币收入。

顺德是正在建设中的、至少20个“中国底特律”之一，这些城市以电力研发为中心，正帮助中国全力以赴开发一种预计今年销量将创纪录的新技术。

中国希望全国500家电动汽车制造商成为辅助产业的磁石，而各地政府机构也想参与其中。他们向汽车制造商、零部件供应商和工程实验室提供廉价的土地、税收优惠和住房补贴，希望在蓬勃发展的电动汽车行业吸引数千个高科技职位。

由阿里巴巴和富士康支持的电动汽车初创企业小鹏公司董事长何小鹏说：“新能源汽车行业是地方政府必须下的赌注，一家成功的电动汽车制造商可以将至少200家产业链企业带入一个省份。”

据彭博社统计，到目前为止，这些电动汽车城市的开发投资达到了惊人的2090亿元人民币。这些承诺的范围从固定资产投资到汽车制造商、私人资本和地方政府支持的实体开发成本等。

其他中心包括吉利汽车公司在义乌建立研发生产基地的计划、湖州的乐视汽车生态城和厦门的自动驾驶汽车城。

华盛顿战略与国际研究中心的数据显示，2009年至2017年，中国在电动汽车销售方面的补贴金额约为365亿美元。中国目前占全球电动乘用车销量的一半以上鼓励政策吸引了中国许多最大的开发商，包括碧桂园、恒大集团等。顺德政府官员没有回复置评请求，但佛山市官员去年表示，该市将为新能源产业提供优惠政策和服务，因为这是个战略性新兴产业。

顺德新能源汽车城由中国最大的开发商碧桂园建设。为了赢得这个项目，该公司承诺将带来与电动汽车相关的业务，并实现税收目标。

碧桂园项目负责人表示:“产业链远比汽车制造业更为全面。我们很清楚，这股热潮将会消退，但有些新兴企业将会继续成长，而这正是我们想要的。”

中国房地产信息集团公司去年的一项研究显示，官方所说的“特色小城镇”的房价平均比相邻地区低49%。这帮助碧桂园将写字楼租金与市场价格相比下调了至多25%。而这些企业需要熟练工人，因此政府提供高达600万元的补贴来帮助他们买房。

中国乘用车协会秘书长崔东树表示:“这些城镇至少拥有电动汽车制造商和供应商渴望拥有的一项关键资源——土地。这自然会吸引他们前往这些地方。”

政府机构对电动汽车产业的支持在全球都很常见。美国政府为购买电动汽车的用户提供补贴，内华达州批准了一项13亿美元的刺激计划，鼓励特斯拉公司在该州建造电池工厂。

迄今为止，碧桂园已经吸引了初创企业游侠汽车公司、自主观光汽车制造商智·尊保汽车公司以及包括研究机构和风险投资公司在内的57家租户。其中，超过一半的可用办公空间已被占用。

游侠汽车公司没有回复置评请求。该公司已筹集了至少13亿美元资金，预计今年将推出首款车型。

顺德新能源汽车城的规划占地为2平方公里，草图上展示了学校、医院、一条通往机场的地铁线路等基础设施。虽然电动汽车城正蓬勃发展，但整体汽车销量正在大幅下滑。尽管彭博社预计今年电动乘用车销量将达到160万辆，但这可能不足以让500家公司的装配线保持全负荷运转。

电动汽车在中国汽车总销量中所占的比例仍不到5%，而政府正在削减补贴，以迫使制造商依靠创新而不是补贴发展壮大。

上海LMC汽车公司董事总经理曾志凌(John Zeng)表示:“这些电动汽车城镇中的大多数将会倒闭。这一波电动车建设将迎来生死关头。当电动汽车制造商受到挤压时，‘电动汽车城’泡沫就会破裂。”

尽管如此，碧桂园项目负责人仍然乐观地认为，这个沉睡的地区将来肯定会变成“电动底特律”。他说：“我承认电动汽车行业仍在按照自己的方式发展，但自两年前规划以来，我们就充分意识到了该行业面临的挑战，我们有信心能够适应这种变化。”