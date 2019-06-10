在换5G手机之前，你应该要了解这些事

工信部6月6日正式发放5G商用牌照，这意味着我国正式进入5G商用元年。消费者对5G手机的想象越来越多，5G的超高传输速度、大宽带和低延时将怎样改变我们的生活。

6月6日，北京邮电大学的学生@老师好我叫何同学 发布了自己测试学校5G网络的视频，引发热议。视频中，5G手机的平均下载速率达到700Mbps左右，差不多是4G的十倍，下载音乐和应用基本上都是“秒”级，在线播放超高清视频可以随意拖拽进度条，毫无卡顿。

这样快的速度下，我们可以做什么？如果仅仅是刷网页、看视频，下载文件、显然现在的4G手机完全能够胜任，更加不用说还有几乎是无处不在的WiFi了。那么，“5G到底有什么用”？

5G手机如何玩云游戏

5G网络在速度、延时和网络容量方面都有显著的改善，为实现云游戏服务提供了基础。所谓云游戏，就是把游戏放在云端服务器运行。理论上，一部普通手机就可以玩游戏大作，但云游戏对网络传输能力也提出了更高的要求，5G不可或缺。

云游戏相比传统游戏有着很多优势，比如玩家不再需要一个配置强大的手机就能畅玩3A大作；不需要下载和安装，能即时游玩。在今年的MWC展会现场，一加为参会者模拟出5G云游戏的未来场景：玩家只需要一部智能手机和一个游戏手柄，就可以随时体验从前只能在PC端实现的大型游戏。通过强大的云处理功能，这类大型游戏不仅无需下载，还能实现高清的画质和极低的延迟。

从去年开始云游戏服务就成为了游戏大厂激烈竞争的一个市场，微软、谷歌、EA都公布了他们的云游戏服务，相信随着我国5G商用开启，将为云游戏服务的推广带来良机。

手机存储或成“过去式”

智能手机的存储容量从64GB上升到128GB，再上升到256GB，增加了智能手机的成本，5G来临之后，这一趋势就会被颠覆，因为5G手机会更多地依赖于云端存储，可以与减少对手机内存需求。

随着5G到来，终端云端界限将被模糊，5G的速度足以让人们将信息传至云端，取代终端的本地存储。云端存储会因5G的到来越来越多，手机、电脑等终端设备利用率会逐渐变低，人们将大量的信息从手机等设备移至云端，所以，5G时代的云存储将不仅是在手机中，文件存储、视频照片备份、通讯录同步、办公协助扩展到更多智能外设,比如安防监控视频的云存储、行车记录视频的云存储、家庭NAS云同步、无人机航拍云共享等,对生活方方面面的影响越来越大。

举个例子,无人机现在很火,外出游玩时大家都喜欢带上、拍个视频。但市面上大部分无人机都是通过WiFi和蓝牙连接的,远程敏捷操控受到距离限制,比如WiFi下的操控最远范围为2KM。在毫秒级低时延5G网络下,无人机不受地理位置限制,可以通过云盘的视频播放实现多人远程实时观看航拍视频的体验。

5G+IoT+AI构建未来家庭智能中心

除手机产品本身之外，IoT（万物互联）则是5G时代另一个重要的方向。AI+5G+IoT对应了人们对“万物互联、万物感知、万物智能”世界的期盼。其中，万物互联和万物感知是基础，主要由5G和IoT去实现。万物智能是目标，AI将直接和间接地使能万物智能。5G+IoT+AI的组合下，成为推动迈入万物互联的智能世界的关键。

到时候，人们开车回家进入小区停车场，车牌AI自动识别后启动“回家模式”，灯光、窗帘，空调自动打开并调试到合适温度，甚至电饭煲开始工作；“离家模式”，各种电子设备会自动关闭，不必再担心家里电器的使用安全……5G、AI和loT正在携手，酝酿着一场全新的技术变革。

打造属于自己的IoT生态，并将用户拉入其中从而实现对智能手机和IoT设备的双向刺激，进而产生变现手段，似乎也成为部分手机厂商努力的方向。

可以预计，随着5G的逐渐落地，AI+IoT+5G将进一步融合，以前那些冷冰冰的传感器、自动化体系转变为具备情感、认知，甚至是人文关怀能力的现代智能家居生态，大大改善消费者的实际体验，这是5G面向未来发展的核心。