美媒：贝索斯公开活动减少，其他亚马逊高管开始露面

北京时间6月10日消息，据美国财经媒体CNBC报道，亚马逊的全球消费者业务首席执行官杰夫·威尔科（Jeff Wilke）在亚马逊工作了近20年，于三年多前晋升到现在的职位。也直到这一周，消费者和投资者们才有机会在电视上看到威尔科。

周四，威尔科接受了CNBC的20分钟采访。这是他自2016年升任亚马逊最大部门主管以来第一次出现在电视上。更重要的是，这段采访与亚马逊最近努力提升首席执行官杰夫·贝索斯（Jeff Bezos）身边高管的公众知名度有关。

从25年的一家在线书店到如今的9000亿美元市值的上市公司，贝索斯一直是亚马逊的代表。在擅长建立个人崇拜的科技创始人中间，贝索斯不是唯一一个。Facebook的马克·扎克伯格、Salesforce的马克·本尼奥夫（Marc Benioff）以及Netflix的里德·哈斯廷斯（Reed Hastings）等，都是他们创办的公司的代名词，更不用提多年前的微软的比尔·盖茨（Bill Gates）和苹果的史蒂夫·乔布斯（Steve Jobs）。

但是亚马逊的产品主管很少有在公司之外建立起广泛的知名度，这一点很独特。苹果的公众人物包括首席软件工程师克雷格·费德里吉（Craig Federighi）和运营主管杰夫·威廉姆斯（Jeff Williams）；Facebook的首席运营官雪莉·桑德伯格（Sheryl Sandberg）经常代表公司发言；谷歌的首席财务官鲁斯·波拉特（Ruth Porat）和云业务主管托马斯·库里安（Thomas Kurian）在华尔街也是大名鼎鼎。

而在亚马逊，亚马逊网络服务（AWS）的首席执行官安迪·雅西（Andy Jassy）近年来名声有所提升，但大多数其他高管默默无闻，鲜有在公开场合发声，也很少在新闻稿中提及。

于贝索斯而言，这一情况必须得到改变。投资者向公司的各种业务投资了大量资金，他们需要了解这些业务背后的主管们。而且，贝索斯在亚马逊之外的项目也越来越多，占据了他的多数时间与精力。

“我们发现，亚马逊正在努力向大家展示，公司不仅只有贝索斯，”D.A. Davidson的分析师汤姆·佛特（Tom Forte）在采访中说。佛特表示，看到威尔科接受采访他感到很“惊讶”。

亚马逊的设备主管戴夫·林普（Dave Limp）也在活动上接受了CNBC的采访。他和威尔科两人口径一致，都强调了亚马逊致力追求客户体验的重要性。

“我想各位在本周可以看到，我们的业务模型正为我们的消费者和世界带来伟大的产品和服务，”威尔科说。

亚马逊视频和广告业务的主管杰夫·布莱克布恩（Jeff Blackburn）去年在《名利场》活动中罕见地接受了一次上台采访；前白宫发言人、现负责亚马逊新闻与政府关系的杰伊·卡尼（Jay Carney）上个月与《华盛顿邮报》主持了他的首个综合新闻发布会；零售关系负责人戴夫·克拉克（Dave Clark）也公开露面推广新的配送服务。

这些人都是贝索斯精英高管团队（S-team）中的一员。这个团队一共有18人，贝索斯在制定关键业务决策时，常常会咨询他们的意见和建议。

战略举措

佛特说，越来越多的公司领导人成为家喻户晓的名字十分重要。“我认为，这是一个战略举措，旨在为贝索斯的卸任做准备，”他说。同时，他也认为，55岁的贝索斯可能仍会在下一个十年内执掌公司。佛特强调了最近一篇报道中提及的“严重继任危机”，只因贝索斯个人在公司内的影响力过于强大。他还指出，亚马逊还应当及时为最终的改变做好准备。相比之下，佛特提到星巴克的霍华德·舒尔茨（Howard Schultz）和沃尔玛的山姆·沃尔顿（Sam Walton），他们分别在63岁和70岁的时候卸任。

一名亚马逊代表尚未回复评论请求。

这一系列变化源自亚马逊前所未有的扩张水平。除了在线购物之外，公司也涉及从实体零售到无人机配送、语音技术和影视制作等方方面面。亚马逊是全球市值第二的公司，仅次于微软。

“随着时间的推移，当亚马逊的业务越来越庞大的时候，人们会期望了解某些高级主管成为公司的公共大使，”Oppenheimer的分析师杰森·赫尔夫斯坦（Jason Helfstein）说。

构建信心

与此同时，贝索斯正把大量时间投入到亚马逊以外的项目。他每年要给自己的太空公司“蓝色起源”（Blue Origin）投资10亿多美元，近来参与蓝色起源的工作也越来越频繁。他还拥有《华盛顿邮报》，仍是一个活跃的创业投资人，曾投资过Uber、Airbnb、Nextdoor等几十家创业公司。

“贝索斯希望保持投资者对亚马逊的信心，继续相信，即便没有自己的关注，亚马逊也能表现出色，”密歇根大学的商学教授埃里克·戈登（Erik Gordon）说。

但CNBC指出，这世上仅有一个贝索斯。他是全球首富，净资产高达1100亿美元。人们也很难相信，当公司愿景背后不再有贝索斯的推动之后，会是怎么的局面。眼下，亚马逊的老板仍然是贝索斯。