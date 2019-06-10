IT之家&一加7 Pro青岛线下体验会回顾：美女也爱搞机

像是孩童对于玩具的喜爱，长大后的男生大多痴迷于数码产品。6月1日儿童节，一加联合IT之家给各位“大孩子”带来专属于他们的儿童节惊喜——一加7系列青岛线下体验会。本次活动我们在一加社区和IT之家招募了30名热情的的粉丝，让大家率先体验到一加7系列出色的设计和不凡的性能。

六月来了，海边的空气变得逐渐炎热。但与粉丝们的热情相比，“25℃”的海风倒显得格外清凉。配合一加“用我拍大片、赞爆朋友圈！”的口号，我们将活动的场地选在了青岛极地海洋世界附近一处的景观极好的“打卡”胜地——城市客厅·味倾城。

活动正式开始，首先是IT之家的启人带大家回顾一加7系列的产品特性，当然对于在场的大部分粉丝，一加手机7系列的相关参数早就一清二楚，刚拿到手机就开始研究一加7系列的流体屏，粉丝们纷纷表示，这块90Hz刷新率的屏幕用了真就回不去了。

▲主持人启人带大家回顾一加7系列手机的相关配置

产品介绍结束后，粉丝们就迫不及待的开始上手体验。正正发现大部分粉丝第一时间想去体验的除了屏幕就是一加7 Pro的后置三摄。一加7 Pro后置采用4800万像素的主摄像头+1600万像素的广角摄像头+800万像素的长焦摄像头。其中主摄像头采用了索尼IMX586传感器，光圈达到了f/1.6。这组三摄在DXOMark上斩获了111分的高分。

▲粉丝们测试一加7 Pro的逆光拍摄

▲活动中大家对云耳2蓝牙耳机也非常感兴趣

▲活动中也为粉丝准备的精美茶

休息结束后又到了粉丝们期待的游戏环节，游戏当然就是支持一加7 Pro 90Hz高屏幕刷新率的QQ飞车和国民级手游王者荣耀。经过激烈的对战，最终获胜的小伙伴们获得了一加定制的水杯。

▲支持一加7 Pro 90HZ高屏幕刷新率的QQ飞车

▲王者荣耀5V5对战

▲游戏奖品一加定制水杯

我们现场还采访了一位漂亮的女粉丝，她对一加的升降式摄像头特别感兴趣。并表示通过这次体验，想要尝试购买一加的手机。

与此同时，一些不是来参加活动的小姐姐们也被一加7Pro吸引住了，主动向我们了解一加7 Pro的相关配置和售价情况。

▲刚刚从国外回来的两位小姐姐

活动最后就是粉丝们所期待的最终大奖，一加7 Pro半价码一个。恭喜003号帅哥，非常幸运的获得了半价码。获得半价码的网友非常自信的说：“在来活动之前我就感觉这个最终大奖会是我，结果最后中奖的是我。”

▲一加7 Pro半价码的获奖者

欢乐的时光总是过得很快，3个小时的活动转眼就结束了，最后在拍照纪念之后，仍有不少的“加油”意犹未尽，久久不愿离开活动现场。正正是首次参与到这种线下体验会的活动组织中，过程虽短，感慨良多。但这些都不重要，通过这次活动，30位“加油”在现场收获了新的友谊，新的朋友，也体验到一加7系列全系产品的独特魅力，正正觉得，值了！线下体验会的本质是让粉丝可以快速、直接、生动的体验产品、了解产品，但对于厂商来说，也能在现场收获很多即时的意见反馈，甚至是一些产品设计、功能上的新灵感，比起手机内的问卷调查和BUG提交，会更加的直接和有效。而对于主办方的我们——IT之家来说，每一次的线下活动，都是一次和用户交朋友的机会，有你们在，之家才能成长的更好，更快！

▲粉丝合照

▲点一下播放回顾视频