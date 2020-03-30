【视频】首发麒麟820 5G SoC，荣耀30S上手体验

就在刚刚荣耀发布了荣耀30S，作为20S的换代产品，荣耀30S外观上很好的延续了20S魅眼屏、侧面指纹按键、蝶羽光效等设计语言。内在也做了不小了升级，除首发麒麟820 5G SoC外，还配备了6400万像素的主摄，和同价位少有的3X光学变焦镜头。现在IT之家也是收到了俩部不同配色的荣耀30S，一起来快速了解一下吧：

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