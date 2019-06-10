HTC U19e新机详细信息曝光，水漾玻璃再次回归

IT之家6月10日消息 此前，HTC曾表示将在6月11日正式发布全新的e系列新机，今天在贴吧上有网友放出了HTC这款新机的大部分信息，HTC这款新机名称为U19e，它的命名并没有什么规律，这也延续了HTC一直以来的命名风格。

根据曝光的信息，HTC U19e定位为中端手机，处理器采用高通骁龙710，支持6GB+128GB存储组合和存储卡扩展。信息显示，HTC U19e新机将会采用透明水漾玻璃设计，整体最薄处为8毫米。



HTC U19e采用了一块6英寸的18:9屏幕，后置1200万像素+2000万像素双摄像头，其中一颗为F/1.8大光圈，支持AI拍摄、4K录像、自动HDR。另外一颗摄像头则是支持两倍光学变焦的长焦镜头。

前置摄像头同样采用双摄像头设计，其中主摄像头为2400万像素镜头，另一颗200万像素镜头则支持全新的虹膜识别解锁功能。HTC U19e并没有采用日渐流行的屏幕指纹识别设计，它依旧采用了后置指纹设计。

在电池方面，HTC U19e内置3930mAh电池，支持NFC、蓝牙5.0、HTC BoomSound HiFi以及Type-C接口。手机有浅绿色和紫色两款可选，其中紫色款采用的透明后壳设计。由于HTC迟迟没有公布新机外观，我们只能等明天HTC正式发布这款产品了。