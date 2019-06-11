马云自曝电脑水平：干互联网行业25年，直到现在只会收发邮件

IT之家6月11日消息 昨天，马云在联合国数字合作高级别小组会谈中表示，自己虽然在互联网行业工作了25年，直到现在只会收发邮件，自己也只是数字时代的初学者。

据悉，去年，联合国数字合作高级别小组成立，马云和梅琳达·盖茨担任小组联合主席。

根据之前的报道，这已经不是马云第一次自爆料自己的电脑技术。早在2016年，马云现身成都星巴克员工大会，马云在会上表示其实不是科技改变世界，而是背后的梦想改变了世界，并表示自己除了发发邮件之外，有时候连看DVD都不会。