荣耀V20京东2399元秒杀：6月18日全程价保

IT之家6月11日消息 618临近，荣耀在京东等电商平台陆续开启了促销活动，除了刚刚发布的荣耀20系列现货开售以外，去年年底荣耀发布的V20手机也开始降价促销，其中6+128GB售价仅为2399元（原价2999元），并且还送一台售价49元的荣耀自拍杆和售价129元的荣耀移动电源10000mAh。

值得一提的是，本次活动支持6月1日至6月18日全程价保，也就是说，现在购买新机无须担心618期间降价问题。

荣耀V20是2018年12月份发布上市的一款旗舰手机，发售两个月，荣耀V20全球销量就突破了150万台。

其采用6.4英寸魅眼全视屏；搭载麒麟980处理器；内置4000毫安时电池，支持4.5V5A超级快充；采用THE NINE液冷散热技术；后置主摄采用了索尼4800万像素IMX 586传感器，前置2500万AI自拍摄像头。

值得一提的是，荣耀V20还是首款支持华为方舟编译器的荣耀手机，华为方舟编译器采取了静态编译的方式，是首个取代了安卓虚拟机模式的静态编译器。可供开发者在开发环境一次性的将高级语言编译为机器码，手机安装应用程序后可全速运行程序，带来效率上的极大提升，这是安卓阵营一项革命性的技术进步。

按照华为官方的测试数据，方舟编译器能够使系统操作流畅度提升24%，系统响应性能提升44%的收益，第三方应用重新编译后流畅度可提升60%。



