微软Xbox Live升级全新Gamertag：支持全球字符集，更个性

IT之家6月11日消息 近期，微软举行了Xbox E3 2019发布会，带来了游戏新作、全新的Xbox Game Pass Ultimate订阅服务，还有新的Xbox Project Scarlett主机预告，在Xbox Live服务上，微软现在升级了gamertag（游戏玩家标签）。

下面是微软Xbox博客文章：

在Xbox上，对你的身份认同始终源自你的gamertag，无论它是您与朋友之间的昵称、是您对喜欢的角色的致敬，或者是一些独特的东西。我们认为所有的玩家，都应有机会去描绘自己的玩家身份，同时在Xbox社区中建立自己的人设。为了实现这一目标，我们正在改进Xbox gamertag，以此予力全球每一位玩家在表达自己时拥有更多选择。

从今天起，接下来的一年内，我们将持续更新Xbox gamertag中的几个功能，同时这些功能也将推广到PC、移动设备和Xbox One主机。

请注意当前的Xbox玩家可以保存他们现有的gamertag，而无需进行任何其他的操作，并且不会改变当前已有的体验。

您的gamertag将拥有更多选择

今天，我们推出了一个全新的gamertag显示选项及对全新字符集的支持。这两项都将让世界各地的游戏玩家们拥有更高的辨识度。

让我们从扩大选择范围开始，建立一个全新的gamertag将可以使用10种全新的全球字符集。当下，Xbox社区已经横跨世界各地。随着这一变化，全新的gamertag将支持超过200种常用语言，因此更多的游戏玩家可以用他们选择的语言来展现自己，您可能是“Se?orBúho#5405”或者甚至是“?? ???#1882.”。全新支持的字符集包括：

基础拉丁语

Latin-1补充

韩语

片假名

平假名

适用于中国、日本和韩国的CJK

孟加拉语

梵文

西里尔字母

泰文

接下来是全新的显示选项。游戏玩家可以选择一个自己喜欢的gamertag，即便该名字已经被其他玩家占用。当您想要的gamertag已经被其他玩家占用，Xbox将自动分配一个ID后缀名在一个#符号之后，以确保每个人的独特性。所以将不会出现谁是谁的问题。我们将会调整后缀名字体的大小，以确保关注的焦点在您所选择的名字上。如果您想叫“Doctor Hoot”，但它已经被占用了，现在您将被分配为“Doctor Hoot#1056”。

当前在游戏时，游戏都会要求显示您的后缀名。您也将在游戏体验之外看到这个后缀名，例如主机的界面或者Xbox游戏栏，因此每一位玩家都拥有独特的、清晰可见的身份标识，同时还能以想要的方式表达自己。

以下是Xbox游戏栏中gamertag的更新示例：

A：Hangul更新后的gamertag示例。

B：玩家选择不更换gamertag示例。这个玩家是第一个选择这个名字的人，名字仍然为“Pit Bear”，这样体验并未有任何变化。

C：西里尔语更新示例。在尚未更新的体验中，这位玩家仍旧使用此前的gamertag：Elder Red59233。

D：Gamertag更新后的示例。因为Doctor Hoot已经被注册，因此这位玩家的名字加上了“#1056”的后缀。

这些更新现已推出，粉丝们将能够在PC和Xbox游戏栏的全新Xbox应用中看到，并将于明年在移动设备和主机上推出。所以，如果您现在修改您的gamertag，您可能不会立刻看到完整的变化。这是gamertag不断更新旅程中的第一步，因此我们感谢您的耐心，团队会根据您的反馈继续部署新功能。如果您对如何进一步改进gamertag有任何的建议，请访问Xbox Idea Hub并告知我们。

维护现有的gamertag

目前的Xbox玩家可以保留现有的游戏标签，而无需进行任何操作，体验将始终如一。您现有的gamertag将没有后缀，您是它的最初拥有者，除非您决定改变它，否则没有人能够拥有这个gamertag。您可以坐下来、放松并继续了解。所以如果您喜欢您的gamertag，并且拥有它已经很多年了，不用担心这些都将不会变化，任何人都无法不带后缀名的去使用这个gamertag。

如果您看到一个没有后缀名的玩家，这意味着玩家是第一个拥有这个原始gamertag的人，就像Major Nelson一样。

只要他们愿意，现有玩家也可更换他们gamertag，但这样做也就意味着他们放弃了自己的原始gamertag。

更多详情，请查看我们的常见问题解答。

与往常一样，我们始终期待玩家关于我们产品的反馈，以帮助我们为全球各地的玩家创造更出色的游戏体验。如果您有任何关于gamertag的建议，请在Xbox Idea Hub上告诉我们。

我们期待听到您的想法。我的gamertag是“Random”（因为我拥有它已经很多年了，所以我打算保留），因此请随时添加我，我将会在游戏中遇见您！

如有任何问题，请在Twitter上与我联系：@McDanRandom