富士康确认成立9人运营委员会，暗含郭台铭接班人

北京时间6月11日消息，鸿海精密工业公司将任命集团CFO和全球最大iPhone生产基地负责人为新成立的运营委员会成员，将从中挑选出亿万富翁创始人郭台铭的潜在接班人。

鸿海是富士康科技集团的最大上市子公司，它在提交给中国台湾证券交易所的文件中称，公司将建立由9名高管组成的运营委员会，代表了仅次于董事会的最高决策层。运营委员会委员包括了鸿海CFO黄秋莲、富士康郑州大型iPhone生产工厂负责人林政辉。知情人士称，该委员会将就公司重大事务作出决策。

黄秋莲和林政辉有望成为从郭台铭手中接管富士康大权的高管之一。目前，郭台铭正在参加中国台湾地区领导人选举，预计将退出富士康的日常工作专注于政治事业。其他委员会成员包括负责部分富士康非iPhone苹果业务的Chiang Chih-siung以及半导体部门负责人刘扬伟。

郭台铭今年68岁，已宣布计划在股东6月份选出新一届董事会后辞去鸿海董事长。富士康还在文件中称，计划在覆盖16个国家的生产基地将部分生产本地化，从日本、墨西哥到美国、印度，但是没有就具体计划置评。

富士康原本计划在美国威斯康星州建造一座工厂，创造1.3万个就业岗位以换取逾45亿美元的政府补贴。然而，该项目随后因为低薪工作、意外解职以及不断变化的目标而受到批评。富士康称，该工厂计划在明年开始生产液晶面板。