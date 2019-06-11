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华米AMAZFIT米动健康手表发布：搭载黄山1号，支持ECG心电测量

2019-6-11 15:19:01来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家6月11日消息 今天，华米科技2019夏季新品发布会举行，发布了AMAZFIT米动健康手表。在这款手表上，黄山1号正式应用，这是一款RISC-V开源指令集可穿戴处理器。

黄山1号芯片还支持AI前移，集成RealBeats AI生物数据引擎，可进行心律不齐含房颤本地实时甄别。可扩展，既可作为独立处理器，也可作为协处理器。

AMAZFIT米动健康手表采用华米自研生物追踪光学传感器BioTracker PPG，以50Hz高采样率与低功耗确保7*24小时不间断的精准心率监测，配备ECG心电传感器，采用四面环绕按压式设计，全面深度测量用户心脏健康状况。

AMAZFIT米动健康手表采用黄山1号作为主芯片，通过RealBeats AI生物数据引擎来有效本地实时甄别心脏健康异常！我们与北京大学第一医院心血管内科合作，通过12导联心电图验证，ECG房颤判断准确率97.24%，PPG房颤判断准确率95.52%。

AMAZFIT米动健康手表搭载NB-IoT独立通信，无需蓝牙连接手机，即可实时报告紧急健康事件，可传输静息状态下心率过低过高、PPG监测到房颤、跌倒检测等重要内容。此外，这款手表可以本地存储长达60分钟ECG数据、续航达到7天。

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关键词：智能手表华米AMAZFIT

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