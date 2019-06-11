【IT之家众测作品】石头扫地机器人T4评测：地板上的黑精灵

本文系IT之家众测第三期作品。稿件内容、照片均为众测作者原创。

外观及配置

▲包装及配件

石头扫地机器人T4在6月16日正式开售，感谢IT之家让我有幸在预售期间拿到评测机器，希望测评内容对大家在选择同类商品购买前，对这一款产品有个较为全面和落地的了解。

▲外壳局部半透明特写

给我的第一感官刺激就是石头扫地机器人T4外壳顶部采用局部半透明设计，可以看到内部集尘盒区域的一些细节，较目前市面上主流的扫地机器人来说很有分辨度了。

▲体积对比（左石头扫地机器人T4，右小米扫地机器人）

石头扫地机器人T4主机尺寸为354*350*96mm，尺寸与小米扫地机器人相当。

石头扫地机器人T4目前只有一款颜色：耀石黑。耀石黑略显稳重深沉，顶部半透明设计恰好给冷峻的外观增添了一分时尚元素。

▲按钮特写

外壳上只有两个按钮，扫地和充电是最常见的状态，而大多数功能则需要在App上进行操作。

▲摄像头、传感器及工作配件

顶部扫描区配备LDS激光导航摄像头，这也是市面上主流扫地机器人所配备的激光导航系统，可以让扫地机器人在行经的同时扫描周边环境，构建地图并在App中可视化，计算扫描区域面积，从而帮助扫地机器人来计算更优质的规划路径，节约清扫时间，让电池使用更加高效。

石头扫地机器人T4采用单边毛刷，集尘盒0.42L，最高2000Pa吸力，5200mAh电池容量。

可以直观地看见外圈的距离传感器和底部的悬崖传感器，内置双电子罗盘。

▲充电桩电源线缠绕收纳

充电桩采用可收纳式设计，将多余的电源线缠绕于背部收纳区，对于很多强迫症患者来说真的是很人性化的设计。

基础使用情况

▲沿墙清扫

沿墙清扫行走平稳，在碰撞墙壁前会缓冲减速。先扫描和包边一个区域，然后在区域内按Z字行走。区域内清扫完成后会快速至下个区域清扫，并且行走过程中能够准确避开区域内的障碍物。

▲环绕柱子清扫

有柱子的地方会环绕清扫，遇到障碍物较多的区域，会以碰撞的形式快速清扫离开。

▲翻越门槛

清扫到门槛的地方，15mm左右可以翻越，机器人会尝试几次冲撞，或者斜着翻越，直至翻越门槛。门槛太高会出现施救报警。

家里有地毯的朋友要注意了，执行爬毯清扫的前提是毯子高度不要超过20mm，不然爬不上去，我客厅的毯子比较厚，高度在20mm以上，所以扫地机器人没能爬上去。手动抱到毯子上清扫，吸力会调整到最高，当然也是最费电的状态。

▲悬崖传感器

石头扫地机器人T4底部可以清晰地看到周边的悬崖传感器，碰到楼梯之类的边缘会很灵敏地退回转向，不用担心掉落。

一般情况下，只要地面没有线缆状物体，台阶不高于20mm，基本上不会出现施救的情况。笔者房间空间不算大，整个房间清扫下来没有出现施救的情况。之前我用小米扫地机器人出现施救的情况基本上都是因为有线状物体缠绕在主刷，将主刷卡死，这时候需要手动清理。实在是有大量线缆的区域，可以在App上设置禁扫区，石头扫地机器人T4升级后的主刷可以方便拆卸，也便于清除缠绕的线。

初始设置、启动清扫、继续清扫、取出尘盒等都有语音提示，让人很清晰地得知扫地机器人状态。

解锁网络功能

▲Wifi连接指南

虽然主机面板上的两个按钮已经可以完成正常清扫和充电指令，但是在简单的联网设置后，将石头扫地机器人T4连入米家App可以获得更多功能体验，这可能也是智能设备最迷人的地方。

▲石头扫地机器人T4操作主界面

清扫完一遍即可显示完整的清扫区域俯视图，石头扫地机器人T4具有地图记忆功能，理论上可以让机器人在后面的清扫任务中减少固定四壁的碰撞。

▲划分清扫区（左）和禁扫区（右）

在操作主界面即可自定义需要清扫的区域和禁扫区域，前提是已经将地图扫描过一遍，在记忆地图的前提下直接在屏幕上划区，可以添加多个区域，也可以设置清扫次数。

▲设置界面，折叠菜单

操作界面只会显示常用的几个按钮，更多界面给了地图显示，可以让机器人自己规划路线，也可以手动划区清扫或划区排除清扫区域，类似于虚拟墙在App上的功能。也有一些设置诸如定时清扫、指哪到哪、地图保存模式、语音包等功能则需要在折叠菜单中找到。

石头扫地机器人T4内置5200mAh大电池，官方称充满电可以清扫2.5小时，250㎡的空间，然鹅。。。我真的没有这么大房子啊，只能在自己住的总空间50㎡，可清扫区域只有20㎡左右的公寓内做测试，心酸到哭出了声音~~

▲石头扫地机器人T4（左）与小米扫地机器人（右）清扫数据对比

对比一下石头扫地机器人T4与小米扫地机器人在充满电的情况下使用标准吸力模式清扫同样区域所消耗的时间与电量，可以非常直观地看到两者在效率上相近。

▲自定义清扫模式

石头扫地机器人T4采用降噪设计，噪音在60-80dB，是日常生活中大多数场景的可接受范围，可以自定义清扫强度，当然请不要在睡午觉的时候将吸力调到最大，除非你是一个习惯于听着音乐睡觉的人。

周边耗材

随着使用时间的增加，刷毛与滤网是损耗最明显的，主刷可能会因为线状物体缠绕导致变形或损坏，边刷刷毛可能会因为摩擦过多导致前端分散和不贴地，驱尘效果减弱。滤网会因为长时间过滤风尘而堵塞，影响扫地机器人吸力。

石头扫地机器人T4升级了主刷，更容易拆卸和清理。

石头扫地机器人T4采用可水洗滤网，定期清理可以达到干净如新的状态，并且包装中赠送了一块水洗滤网，贴心啊。

▲耗材及维护界面

在米家App中也可以查看耗材使用情况，长期使用后会收到清理或更换配件的提醒。

在石头电器的官方天猫店有主刷、边刷以及水洗滤网等配件可供购买更换，目前边刷只有白色。

这里要提醒大家，扫地机器人在使用过一段时间后，可视传感器会被风尘遮盖，影响传感器的精准性，所以也很有必要定期擦拭可视传感器上的灰尘，瞭望区的扫描摄像头比较深，可以用棉签擦拭。

生态

目前选择米家生态链产品在场景和设备联动方面确实很占优势，得益于米家平台较为丰富的品牌和产品，将设备连接到米家App后，不同设备之间可以相互联动。我算是米家生态重度用户之一，平时生活中联动操作较为频繁，比如：

每天早上出门上班时，我会对小爱音响说“我走了”，说完会执行“关闭吸顶灯、关闭热水器、关闭空调、音乐暂停、扫地机器人开始扫地”这些操作。

每天下班回家时，我会对小爱音响说“我回来了”，说完会执行“打开吸顶灯、打开热水器、打开空调、播放设置好的播放列表音乐、扫地机器人回去充电”这些操作。

当然，配合米家生态链中的智能门锁，只需要回家开门，便会联动回家场景，执行提前设定好的一个或多个设备。你可以想象一下，回家开门的时候，如果扫地机器人此时还在扫地，什么都不需要说，它就会回去充电。这让我想起前几年科技圈风行的一句话“好的科技，是让你感受不到科技的存在”。

▲DIY智能联动

在实际体验中，我很少会单独让扫地机器人刻意去工作，只是让它变成出门后顺便做的事情，所以不存在使用负担。我最大感受就是，一句话或一个动作可以代替一系列“开关式”操作，从入手这款扫地机器人到真正使用它，笔者从来没有过“走到扫地机器人前弯腰按开关”这一操作。一个好的生态环境可以给产品带来无法用价钱来估算的价值，这也是目前在选择家居产品时有必要考虑的重要因素之一。

总结

随着生活水平的提高，越来越多的人开始关注智能家居，用户体验始终是最重要的。作为扫地机器人，清扫能力、效率、出错率、降噪能力以及生态关联度已经是目前大多数人都会考量的因素。

传统家居时代我们可能会选择“帐篷”产品，以某一个方面超强的性能来选择产品，而在智能家居时代，我们可能更需要考虑广度，产品各个方面都能在行业中趋于平稳，并且选择生态相关度越大，体验会越丰富。石头扫地机器人T4以1699元的预售价格与稳定的综合性能在目前行业内算得上是性价比较高的产品。

希望大家能选到更适合自己需求的好产品。

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