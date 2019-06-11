雷霆世纪游戏主机活动来袭：9代酷睿处理器+20系显卡

IT之家6月11日消息 雷霆世纪在京东上线了品牌日活动，参与本次活动的是雷霆世纪Aorus 759、雷霆世纪Greenlight 954S与雷霆世纪复仇者V159P三款游戏主机。

雷霆世纪Aorus 759

雷霆世纪Aorus 759搭载英特尔酷睿i9-9900K处理器。i9-9900K处理器采用八核十六线程设计，睿频达5Ghz。

雷霆世纪Aorus 759采用技嘉RTX2080Ti显卡，技嘉Z390 Aorus PRO WIFI主板，支持蓝牙5.0，配备金士顿掠食者（RGB）8GB×2 DDR4 3600MHz内存，三星970EVO 500GB SSD与希捷酷鱼3TB HDD。

雷霆世纪Aorus 759采用EVGA SuperNOVA 1000W电源，九州风神水冷RGB散热，技嘉AC300W RGB机箱。

价格方面，雷霆世纪Aorus 759秒杀价23999元，领券可再减1000元。

雷霆世纪Greenlight 954S

雷霆世纪Greenlight 954S搭载英特尔酷睿i7-9700K处理器。i7-9700K处理器采用14nm制造工艺的Coffee Lake架构，拥有8核8线程，睿频达4.9Ghz。



雷霆世纪Greenlight 954S采用Nvidia公版RTX2070显卡，技嘉Z390-GAMING X主板，配备金士顿8GB×2 DDR4 2666MHz内存，三星860EVO 250GB SSD。

雷霆世纪Greenlight 954S采用全汉FM650 650W电源，安钛克中塔式机箱，采融 R85风冷散热。价格方面，雷霆世纪Greenlight 954S秒杀价9588元，领券可再减300元。

雷霆世纪复仇者V159P

雷霆世纪复仇者V159P搭载英特尔酷睿i7-9700处理器，技嘉RTX2060显卡，技嘉B360M Aorus PRO主板，配备金士顿8GB×2 DDR4 2666MHz内存，金士顿512G NVMe SSD。



雷霆世纪复仇者V159P采用全汉蓝暴炫动2代 500W电源，航嘉中塔式机箱，标配12cm紫色LED光圈风影风扇。

雷霆世纪复仇者V159P现已开启预约，将于12日零点正式发售，发售价7999元，领券可再减200元。