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微软确认Windows 10 19H2有足够时间测试，即将进入慢速版

2019-6-11 23:40:48来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家6月11日消息 今年有传闻称，Windows 10 19H2（2019年秋季更新）可能最终只是一个小小的更新而没有太大的变化。微软目前还没有发布Windows 10 19H2的任何预览版本。另一方面，Windows 10 20H1预计将是具有多项新功能和改进的重大版本。

微软观察员Mary Jo Foley预计Windows 10 19H2更新不会带来大量新功能。它可能会成为Windows 10 19H1（2019年5月更新）的更新服务包。

“我认为它真得很像19H1的服务包。传闻表示，如果有任何新功能，他们可能会被默认关闭，”她在另一条推文中写道。

微软发布到快速通道的最新预览版本是Windows 20H1更新。官方代号为19H2的2019 Windows 10秋季更新仍无踪迹，它应该会在2019年9月或10月发布。

微软Brandon LeBlanc认为仍有足够的时间来测试Windows 10 2019年秋季更新。他还指出，微软将很快分享下一个Windows 10更新的更多细节，目前无法预测发布时间表。

“将有足够的时间来测试19H2。我们从慢速通道中获得了很多价值。你不应该担心-这一切都会发挥作用，一旦我们锁定它们，我们就会传达细节。重要的是不要在这些事情上加上人为的时间表，”他在一条推文中写道。

Windows 10 19H2版本预计将很快发布给慢速预览通道，微软将使用快速预览通道来测试明年的Windows 10 20H1重大版本。

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关键词：Windows 10微软

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