野村证券：中国移动已签署第一轮5G设备合同

据国外媒体报道，就在工信部批准商用5G部署的几天后，全球客户最多的无线网络运营商中国移动表示，已签署了第一轮5G网络设备合同。

不出所料，中国本土供应商华为和中兴通拿走了大部分份额，不过瑞典爱立信赢得了中国移动12%的业务，诺基亚赢得了6%。

华尔街研究公司野村证券(Nomura)的分析师写道:“尽管这是一项小规模的招标，因为中国移动将仅采购1131台设备，但我们认为，这标志着5G网络的推出加速。”“此外，中国移动这次选择了NSA(非独立)模式部署5G，因为该公司的目标是在2019年在40个城市提供5G覆盖，与SA模式(独立)相比，NSA应该更容易执行。”这呼应了我们的观点，即中国正在推进5G发展，以抵消贸易战和美国对华为禁令的潜在影响。”

野村证券(Nomura)的分析师还指出，中国移动目前正在进行5G建设第一阶段的招标，总金额为27亿美元。该公司表示，到9月底，5G将覆盖中国40个城市。分析人士指出，他们预计中国移动将把其中大部分合同授予华为和中兴通讯。

中国移动拥有近10亿无线用户。从这个角度来看，Verizon是美国最大的无线网络运营商，拥有约1.5亿用户。美国约有3.3亿人口，中国约有14亿人口。