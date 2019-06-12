上海市网信办责令百度上海分公司立即整改信息流广告

据网信上海发布，“上海房价大跌！”“如狼似虎女教师”“朝鲜女兵不穿内裤”……近日，上海市网信办发现本市部分聚合资讯类网站，以此类标题党文章吸引网民关注。而网民一旦点击其链接，网页指向均为百度的信息流广告。

为此，上海市网信办于6月12日联合市市场监管局约谈百度上海分公司，责令其就存在严重网络生态问题的信息流广告进行立即整改，市场监管部门将对其中严重违法广告依法调查处理。同时，上海市网信办责令属地相关网站做好广告审核。

市网信办和市市场监管局指出，目前发现百度信息流广告的主要问题有三大类：一、明明是广告，却使用“房价跌了”等类似新闻的耸人听闻的标题诱导点击；二、使用低俗性感诱惑图片（如穿着比基尼的丰满美女）和露骨低俗文字诱导点击广告；三、使用明显不合理低价诱惑如“55寸液晶电视99元/台”，诱导点击广告。

上海市网信办对于百度公司为了流量利益，罔顾社会公序良俗，罔顾互联网法律法规，在一些网站上投放此类恶俗信息流广告的行为予以谴责。先前，百度公司在搜索领域将公司利益置于社会利益之上的行为，已引起舆论谴责。此番发生在广告领域的问题，也反映了公司在经营行为中扭曲的价值观。市网信办要求百度上海分公司，希望其充分认识到这一问题的严重所在，从根子上认识问题，从根本上进行整改，彻底将此类广告赶出网络。参加约谈的百度上海分公司负责人、百度总公司相关部门负责人表示，将切实履行起企业主体责任，积极配合，认真落实整改要求。

与此同时，市网信办也要求属地网站，在刊播相关广告时必须做好审核把关，防止此类恶俗广告出现。上海市网信办、市市场监管局相关负责人指出，营造清朗的网络空间人人有责，大公司更要在这方面体现他们的责任和担当，也欢迎社会各界、广大网民对此类现象据实举报。（上海市互联网违法和不良信息举报中心举报网站：http://www.shjbzx.cn/，举报电话021-55056666）。