华为Huawei Pay北京一卡通全面升级京津冀互联互通卡：畅行全国202城

IT之家6月12日消息 华为钱包今天宣布，已开通Huawei Pay北京一卡通可通过“卡片升级”功能，将北京本地卡升级为京津冀互联互通卡，一卡畅行全国202个城市。

京津冀互联互通卡可在北京地铁、地面公交（不含定制公交商务班车、快速直达专线等线路）使用，享受与北京一卡通同等的刷卡乘车优惠。

另外，京津冀互联互通卡符合全国交通一卡通互联互通标准，可在全国202个支持互联互通的城市刷手机乘坐指定公共交通线路。

支持免费多次卡片迁移

Huawei Pay京津冀互联互通卡支持免费迁移至新手机，换手机无需另开新卡，迁移后原卡的余额、交易记录、地铁当月乘车优惠等信息将一并转移至新手机。

刷卡提示增强

刷卡进出站时提示“刷卡完成”及消费金额。

升级卡片之前，需要做如下准备

卡片升级前，请将手机系统EMUI版本升级至最新，华为钱包版本升级至9.0.1.300版本及以上；

乘车期间，请勿进行升级操作；

一张设备仅能开通一张交通联合卡，如当前设备已经开通交通联合卡，则无法进行卡片升级；

卡片升级后，原卡的消费记录和当月累计消费金额将会清零，卡号会发生变更，建议在月初进行升级操作；

如果北京一卡通升级前已透支，需把透支的金额补上才能进行升级。

注意：根据北京一卡通公司的要求，京津冀互联互通卡不支持透支，使用过程中需保证卡内余额不低于乘坐车辆全程不打折票价，否则会影响使用。

升级小Tips请看这里

支持机型

华为：P30系列、Mate 20系列、Mate 10系列、Mate9系列、P20系列、P10系列、

MateRS、Nova 2s;

荣耀：荣耀20、荣耀20 Pro、荣耀V20、荣耀Magic 2、荣耀Note10、荣耀10（不含青春版）、荣耀V10、荣耀9（不含青春版）、荣耀V9、荣耀8（不含青春版）、荣耀V8全网通版。