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韩国5G用户两月多破百万，普及速度超当年的4G

2019-6-12 22:31:40来源：新浪科技作者：李明责编：懒猫/实习评论：

北京时间6月12日晚间消息，据韩联社报道，在刚刚推出5G服务69天之后，韩国的5G用户数量就突破了100万，普及速度超过了当年的4G。

据韩国科学技术部（Ministry of Science and Technology）称，韩国的5G用户数量在6月10日突破100万。韩国4月3日正式推出5G商用服务，这意味着每天平均新增1.7万5G用户。

该普及速度超过了2011年韩国推出4G服务时的速度。需要指出的是，目前韩国仅在有限的地区推出了5G服务，因此这样的普及速度还是比较可观的。

数据显示，SK Telecom拥有韩国40%的5G市场份额，而KT和LG Uplus各占有约30%的份额。

据韩联社预计，到今年年底，韩国5G用户总数有望达到400万至500万。这将在一定程度上得益于三星Galaxy Fold和5G版Galaxy Note 10的推出。

除了韩国，其他国家的运营商并未公布其5G用户数量，如Verizon、AT&T和Sprint。5月底，英国在6座城市推出了首个5G商用网络服务，成为继韩国、美国之后，全球第三个实现5G商用的国家。

上周，中国工业和信息化部向中国电信、中国移动、中国联通和中国广电正式颁发了5G牌照。

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关键词：韩国5G

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