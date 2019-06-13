6.13红包攻略：天猫红包第二波开抢、京东神券日全品狂促

6月13日0点，天猫618狂欢季超级红包第二波活动开启，购物津贴开抢，数亿红包、最高618元、每日三次，另外还有订阅、签到等玩法可增加红包领取次数，累计可领次数60+，准备618剁手的朋友千万不要错过。

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此外，天猫618狂欢预热开启，每满300-30抢先加购，大牌精选会场5折疯抢，价保618全场商品年内新低，有需求的小伙伴一定要抓住机会，年中清空一波购物车。

同时，京东13日迎来超级神券日，每次神券日都是整个大促中极为重要的1天，有些爆品券后甚至低于618当日售价。0点开始不同会场都将有神券放出，最近想要下手的小伙伴多多留意下。

1、天猫

5月29日起每日三次、最高618元、分两波领取，另外还有订阅、签到等玩法可增加红包领取次数，累计可领次数60+，点此领取。

IT之家&辣品专享密令：打开淘宝App，搜索“IT之家密令红包”、“辣品密令红包”（注：不含引号），亦可参与618天猫亿万红包的抽取！

【领取时间】

第一波：2019年5月29日 00:00:00 至 6月12日 23:59:59

第二波：2019年6月13日 00:00:00 至 6月18日 23:59:50

【使用时间】

1、6月1日 00:00:00 至 6月12日（ 5月29日至6月12日获得的红包可用）

2、6月16日 00:00:00 至 6月18日（6月13日至6月18日获得的红包可用）

抽奖次数：最高每个用户3次/日。

【红包面额】

近12个月没有在天猫购买的天猫新人可领10元、15元、20元三档额度现金红包；非天猫新人可领618元、2元、1元、0.5元四档额度现金红包。

• 2019天猫618理想生活狂欢节分会场入口一览

• 主会场，最高618元天猫超级红包（每天3次，点此立拆红包 ）

• 精选会场类 - 年中特卖会 | 聚划算 | 图书会场 | 全球尖货 | 文教乐器 | 汽车用品 |

• 数码电子类 - 数码电器主场 | 精品手机 | 电视家影 | 电脑办公 | 潮酷数码 | 数码配件 | 电脑周边

• 家用电器类 - 极智家电 | 厨电热水器 | 大家电 | 空调风扇 | 灯具安防 | 小家电 | 冰洗会场 | 厨房电器

• 服饰鞋靴类 - 服饰主场 | 女装主场 | 男装主场 | 男女鞋 | 内衣搭配 | 运动户外

• 美妆配饰类 - 生活个护 | 时尚箱包 | 手表眼镜 | 珠宝饰品

• 居家生活类 - 家居家纺 | 家具家装 | 办公家具 | 家装建材 | 全屋定制 | 精品家具

• 粮油冲饮类 - 粮油速食 | 健康自营 | 健康大牌 | 中外名酒 | 品质生鲜 | 休闲零食 | 进口生鲜 | 茶乳冲饮

2、京东

京东618【京喜红包】每天抽3次：点此领红包。（可与任何优惠叠加使用）

京东618各会场优惠一览：

会场 优惠力度 主会场 限抢5折神券 手机 4980-618元

鼠标键盘 199-100元神券 食品狂促 满199减100元！ PLUS会员 105-5/200-10/500-20全品券 耳机音响 499-150、299-100、99-20券 家电 6000-618、999-50元神券 电脑配件 三星27寸2K曲面显示器1549元 电视影音 980-200、4970-500元券 相机 全场预售新低+大额优惠券 数码电器 手机1880-200、880-100元券 运动鞋服 300-60、600-120元券

618京东特惠指南，好价新低：