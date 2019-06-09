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京东家电618万店狂欢日：爆款限时5折，抢618元神券

2019-6-9 17:11:11来源：IT之家作者：弥尘责编：弥尘评论：

IT之家6月9日消息 京东家电频道今天迎来“万店狂欢日”，活动商品每满500减30、爆款限时5折，会场可领30元~618元不等多档优惠券，另外部分商品还可享白条3/6期免息服务，点此前往万店狂欢日

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京东家电万店狂欢日部分好价单品推荐

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京东618各会场优惠一览

会场优惠力度
主会场超市狂欢日，领券满199-50
超市券18张199-50/299-80/399-100/499-150
白条券3/6/12期免息整点抢，抽奖立减100元
大波新券99-5元白条券、各种品类券
乳品冰饮满199减50，满159减30
PLUS会员105-5/200-10/500-20全品券
京豆兑换105-5/160-7/300-12全品券
酒水券499-100，秒杀低至9.9元
啤酒券2件8折，部分满199-100
全品券4张29-2/39-3/49-4/29-2
手机券0/10/14/20点，领4980-618券
耳机音响499-150、299-100、99-20券
家电券6000-618、999-50元神券
电视影音980-200、4970-500元券
数码电器手机1880-200、880-100元券
摄影摄像6.18元超级秒杀，最高减1000
电脑数码抢618元神券，爆款直降1000
运动鞋服300-60、600-120元券
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