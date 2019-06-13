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华硕推出三款游戏电脑，搭载AMD新一代处理器

2019-6-13 13:55:06来源：IT之家作者：嗜橙/实习责编：嗜橙/实习评论：

IT之家6月13日消息 据外媒报道，华硕在E3 2019上推出了三款新的笔记本/台式电脑，型号分别为：华硕ROG Strix GL10DH台式机。华硕TUF Gaming FX505DYV笔记本和华硕ROG Zephyrus G GA502笔记本。

前几日，AMD总裁兼首席执行官Dr. Lisa Su展示了AMD新一代游戏产品和技术细节，今天，华硕在E3 2019上展出了搭载第三代AMD处理器的电脑。华硕ROG Strix GL10DH，这是一款台式电脑，搭载AMD Ryzen 7 3700X处理器，显卡采用英伟达RTX 2070。这个显卡在实时光线跟踪方面有显著的改进，以获得更详细的光线和纹理。机箱主体采用黑色设计，正面有logo和RGB灯带。

华硕TUF Gaming FX505DYV笔记本，搭载AMD Ryzen 7 3750H和英伟达GeForce RTX 2060显卡，这款笔记本电脑有强大的冷却系统，可以增加其使用寿命。

华硕ROG Zephyrus G GA502搭载AMD Ryzen 7 3750H处理器和英特尔GeForce GTX 1660 Ti显卡，最高可支持32GB的内存。

目前还没有华硕ROG Strix GL10DH台式机和华硕TUF Gaming FX505DYV笔记本的具体信息，但官方透露会在下个季度推出，价格也尚未公布。

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关键词：华硕AMD

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