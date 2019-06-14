库克赴白宫商讨就业培训问题，承诺支持终身学习

6月14日消息，苹果公司首席执行官蒂姆·库克(Tim Cook)周四前往白宫参加顾问咨询会议，讨论了特朗普政府为发展就业培训项目应做的努力，以满足美国雇主不断变化的需求。

这次会议是美国劳动力政策咨询委员会(American Workforce Policy Advisory Board)发起的，该机构包括许多企业领导人。今年早些时候，美国商务部长威尔伯·罗斯(Wilbur Ross)和唐纳德·特朗普（Donald Trump）总统的女儿兼顾问伊万卡·特朗普(Ivanka Trump)公布了这项计划。

伊万卡周四称：“私营部门真的在加快步伐，我们已经获得了他们的承诺。库克今天也在这里，他是咨询委员会的中坚力量，并在坚持履行支持终身学习的承诺。”苹果周四没有回复置评请求。

伊万卡还表示，她最近与Salesforce.com首席执行官马克·贝尼奥夫(Marc Benioff)在印第安纳州会面，后者承诺未来五年将培训100万名美国员工。Salesforce最初表示，该公司将通过在线学习平台Trailhead培训50万人，但贝尼奥夫把承诺的数字提高了一倍。

长期以来，美国大型科技公司始终在抱怨，称没有足够精通技术的人才以供招聘。

谷歌首席执行官桑达尔·皮查伊（Sundar Pichai）本周也在华盛顿。周三，他参加了美国商会和国会数字贸易核心小组在国会山共同举办的活动，名为“数字贸易：增强美国小企业出口能力”。

据知情人士透露，皮查伊表达了对美国-墨西哥-加拿大贸易协定的支持，并讨论了数字贸易的重要性。

特朗普总统一直是大型科技公司最直言不讳的批评者之一。在6月10日接受CNBC采访时，他说“大型科技公司的垄断是个大问题”，美国应该效仿欧盟起诉这些科技公司。

在2018年8月接受彭博社采访时，特朗普表示，由于谷歌、Facebook以及其他科技公司宣扬自由而非保守观点，可能会出现“反垄断局面”。

这些公司曾宣称，有些保守派人士被踢出了他们的平台，因为他们违反了反对仇恨言论和骚扰的规定。

美国司法部反垄断部门和美国联邦贸易委员会(FTC)最近达成协议，将分别监管谷歌、苹果、亚马逊以及Facebook等科技巨头可能存在的反竞争行为。其中，苹果处于司法部的监管之下。

美国司法部反垄断事务主管马坎·德拉希姆(Makan Delrahim)本周称这些公司为“数字守门人”。