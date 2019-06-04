库克：苹果会进一步保护隐私，这是合理要求

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IT之家6月4日消息 在刚刚结束的苹果WWDC19大会后，外媒CBSNews采访了苹果CEO蒂姆·库克。
苹果在WWDC大会上表示，将为用户打造更多保护，包括一款安全的“Sign in with Apple”功能。
库克表示，这一承诺并非为打击Facebook和谷歌。“我们没有想打击任何人——我们的关注点在用户身上。用户想要在网页中浏览时不受监控，而我们会进一步保护隐私。我认为，这是一个非常合理的要求。”
库克认为，用户越来越“认识”到隐私和安全的重要性。
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