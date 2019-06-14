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最新线索：微软Windows 10将分离Core OS系统和Shell UI体验

2019-6-14 17:08:10来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家6月14日消息 根据爆料，微软正在开发用于双屏幕设备的Windows 10版本。据报道，微软的新模块化操作系统在内部称为Windows Lite，支持首款可折叠设备。

▲概念图，用作展示

微软还在开发多个Shell，以优化适配各种外形的Windows Lite/ Windows Core OS设备，包括双屏设备，Surface Hub甚至HoloLens等等。

昨天，微软推送了最新的Windows 10 20H1快速预览版Build 18917，它带来了一个未公布的有趣变化。用户Albacore声称最新版本Windows 10 20H1正在准备进行更改，最终将把Shell与Windows系统的剩余部分分开。

在Windows 10 20H1中，出现了新的Shell Update Agent，它可以升级并独立于操作系统。这是微软长期传言将基本的Core OS操作系统和Shell分开的计划的一部分。

▲Windows 10预览版中关于Shell的术语

Shell Update Agent组件还可以按需获取和更新Shell部分，可跳转到Windows商店下载，不过目前只是一个占位符软件UX.Client.ST。

他还发现提及到了“Undocked Shell”，该术语出现时最新是用于微软在2019 Windows 10更新五月版中拆分Windows Search和Cortana。

微软似乎正在进行另一项更改，以使用更高级的新系统替换当前的设置同步，并支持文件资源管理器配置等选项。在Windows 10 20H1预览版本中，文件资源管理器已经过调整，可以Pin成不同/更新格式，它可能是整个全新的可升级Shell体验的一部分。

新的Shell体验仍处于开发的早期阶段，但Windows 10已经可以尝试从Shell程序包中获取Action Center（如果可用时）。

▲概念图，用作展示

理论上，将Shell与基础OS分离可以允许微软在所有形状设备上更快地更改UI，并且还为模块化平台铺平了道路。

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关键词：Windows 10微软

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